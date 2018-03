Beim "Grand Opening of FARMHOUSE" erschien AnnaLynne McCord (30, "68 Kill") in Los Angeles in einem weißen Zweiteiler. Der "90210"-Star trug eine High-Waist-Hose im Schlaghosen-Schnitt und eine Bluse in Wickeloptik. Das Oberteil war zwar hochgeschlossen, bedeckte jedoch von der Taille abwärts nicht den ganzen Körper. Dort wechselte der Stoff zu Spitze. So konnte man einen Blick auf den durchtrainierten Bauch der 30-Jährigen werfen. Ein weiterer Hingucker war die große Schleife auf ihrer linken Schulter.

Auch beim Rest des Looks blieb die Schauspielerin der Farbe des Outfits treu und lackierte ihre Nägel weiß. Dazu kombinierte sie silberne High Heels und einen dezenten Ring. Mascara und roter Lippenstift sorgten für ein schönes Finish. Durch das Weiß und die voluminösen Locken erinnerte die Blondine mit ihrem gelungenen Auftritt ein bisschen an einen Engel.