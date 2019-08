Schauspielerin Anne Hathaway (36, "Der Teufel trägt Prada") ist ein alter Hase im Showbiz. Bereits seit Ende der 1990er Jahre steht sie vor der Kamera. Damals, im Alter von 16 Jahren, habe man ihr geraten, bloß nicht zuzunehmen. "Ich sage nicht, dass du abnehmen musst. Ich sage nur, nimm nicht zu", sei ihr gesagt worden, nachdem sie eine Rolle ergattert hatte, erinnert sich Hathaway im Interview mit dem "Allure"-Magazin. "Was natürlich bedeutet, dass du abnehmen musst", erklärt die heute 36-Jährige weiter.

Nur langsam verändert sich Hollywood

Heute sehe das etwas anders aus. Für den Film "The Last Thing He Wanted", ein Politthriller, der beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wird, habe sie Kostümdesignerin Ane Crabtree extra gefragt, wie sich ihr Körper während der Periode verändere, damit sie die Kostüme entsprechend anpassen könne. Das sei eine "schöne Sache" gewesen. Doch mit Lob über Veränderungen in Hollywood ist die Oscarpreisträgerin dennoch vorsichtig. Es gäbe mittlerweile zwar mehr "Körperinklusivität", was Hathaway "großartig" finde. Allerdings sei "das Dünnsein immer noch die zentrale 'normale' Erwartung".

Nicht nur in Sachen Körperideal mahlen die Mühlen in Hollywood langsam. Eine Veränderung habe Hathaway auch bei ihren Rollenangeboten ausgemacht. Es sei nun "nuancierter und interessanter". So würden interessantere Charaktere und Geschichten entstehen. Ob das so bleibt, bleibt jedoch abzuwarten, gibt die Schauspielerin zu bedenken. Wenn das Publikum nicht darauf anspringe, könne das Ganze eine Rolle rückwärts machen.

Anne Hathaway erwartet derzeit ihr zweites Kind mit Ehemann Adam Shulman (38). Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits einen Sohn, Jonathan, der 2016 zur Welt kam.