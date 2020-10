Plisseerock statt Sporthose, Spitzen-Top statt Laufshirt: Anne Haug hat beim Bayerischen Sportpreis für ein modisches Highlight gesorgt.

Triathletin Anne Haug (37) in ungewohnter Klamotte. Die Siegerin des Ironman Hawaii 2019 wurde am Sonntag in München mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" bedacht. Ihren Wettkampfanzug ließ sie zu dieser Gelegenheit zu Hause und strahlte stattdessen in einer schicken Kombination aus Rock und Top. Dabei gab es gleich mehrere Hingucker: Nicht nur der bodenlange Plisseerock in Türkis fiel ins Auge, auch das schwarze Spitzen-Oberteil sowie der breite Ledergürtel in der Taille wurden zum Blickfang.

Die FCB-Profis im modischen Zwirn

Auch ein Teil der Profi-Kicker des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München hatte sich für die Veranstaltung in Schale geworfen. Anwesend waren unter anderem Joshua Kimmich (25) und Leon Goretzka (25), die für ihre Initiative "We kick Corona" ausgezeichnet wurden. Der "Persönliche Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten" ging an das gesamte Team des Fußballvereins, der Preis für die "Herausragende bayerische Sportkarriere" an Bastian Schweinsteiger (36).