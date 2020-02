Essig am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen - und schön machen soll er auch noch. Zumindest schwören Stars wie Megan Fox (33, "Transformers"), Jennifer Aniston (50, "Kill the Boss") und Katy Perry (35, "Dark Horse") schon seit Jahren auf die Beauty-Wunderwaffe Apfelessig. Letztere sogar bereits seit ihrer Kindheit. Im Interview mit dem Magazin "Self" erzählte Perry einst, dass sie den morgendlichen Shot Apfelessig von ihrer Mutter ans Herz gelegt bekommen habe. Seither erfreue sich die Sängerin bester Gesundheit und eines starken Immunsystems.

Scarlett Johanssons Geheimnis gegen Pickel

Nicht nur das körperliche Wohlbefinden profitiert vom praktischen Alleskönner aus der Küche. Auch das Erscheinungsbild kann mithilfe von Apfelessig positiv beeinflusst werden. So weiß etwa Hollywood-Star Scarlett Johansson (35, "Lucy"): "Wenn die Haut problematisch ist und viele Pickel hat, ist er wirklich heilsam." Zwar muss die Schauspielerin gegenüber "Elle" zugeben, dass die Beauty-Waffe durchaus ein wenig stinke, "aber wenn du nicht vorhast, bei deinem Freund zu schlafen, ist es wirklich effektiv".

Und so funktioniert's: Die menschliche Haut besitzt einen dünnen Säureschutzmantel. Seife und Lotionen können diesen bei übermäßigem Gebrauch austrocknen. Die Haut wird spröde und anfällig für Bakterien, die Poren verstopfen und es entstehen Unreinheiten. Mit Apfelessig kann der natürliche Säureschutzmantel der Haut wiederaufgebaut werden. Dazu einfach eine 50:50-Mischung an Apfelessig und destilliertem Wasser auf ein Wattepad geben und die Haut damit morgens und abends sanft abtupfen. Dabei sollte das Gemisch keinesfalls in die Augen gelangen.

Victoria Beckhams morgendlicher Booster

Apfelessig stärkt das Immunsystem, lässt die Haut strahlen und kann dabei helfen, Heißhungerattacken vorzubeugen. Ob das auch Victoria Beckham (45) überzeugt? Die Designerin und Mutter macht aus ihrer Morgenroutine kein Geheimnis: Neben Sport, Zitronen und heißem Wasser dürfen zwei Esslöffel Apfelessig nicht fehlen. Sie sowie viele andere Stars greifen dabei vor allem zu Produkten mit Essigmutter.

Was bringt's? Der regelmäßige Verzehr von Apfelessig (1-2 Esslöffel mit Wasser vermengt) trägt dazu bei, das Verdauungssystem gesund zu halten und es gemeinsam mit der Fettverbrennung anzukurbeln. Außerdem soll er den Blutzuckerspiegel regulieren, sodass der Verzehr am Abend für niedrigere Werte am Morgen sorgt.