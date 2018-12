Glamour-Auftritt von Pop-Star Ariana Grande (25, "Thank U, next"): Zur "Billboard Women In Music 2018"-Gala in New York, wo sie als "Frau des Jahres" ausgezeichnet wurde, erschien die Sängerin in einem lavendelfarbenen Kleid von Designer Christian Siriano (33). Die trägerlose Robe bestach durch ein enges Korsagenoberteil sowie einen üppigen Ballonrock.

Dazu kombinierte die 25-Jährige farblich passende Wildleder-Overknees von Le Silla. Ihre langen braunen Haare waren wie üblich zu einem hohen Pferdeschwanz frisiert, ihrem Markenzeichen. Ein edler Glitzer-Choker um den Hals sowie darauf abgestimmte Ohrstecker und Ringe sorgten für glitzernde Highlights. Ein dramatischer Augenaufschlag samt schwarzem Lidstrich und glänzender Lippenstift rundeten den Look ab.