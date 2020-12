Ariana Grande hat der vor drei Monaten geborenen Tochter von Katy Perry und Orlando Bloom einen Designer-Schneeanzug von Givenchy geschenkt.

Katy Perry (36, "Roar") verrät, welch kostspieliges Geschenk ihre nun drei Monate alte Tochter von Ariana Grande (27, "Thank U Next") bekommen hat: einen weißen Schneeanzug von Givenchy für 655 Dollar, umgerechnet knapp 540 Euro. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Sängerin das wertvolle Stück mit der Grußkarte: "Katy und Orlando, Glückwunsch und ich verehre euch beide! Love, Ariana". Als Dankeschön für diese Aufmerksamkeit gibt es ein "ILY" in der Story von Perry - was natürlich "Ich liebe dich" bedeutet.

Ein weißer Designer-Schneeanzug ist vielleicht die Spitze der kostspieligen Geschenke, die das Hollywood-Paar zur Geburt seiner ersten Tochter Daisy Dove Bloom bekommen hat - sicher wissen wir das aber nicht. Zuvor schickte etwa Beyoncé (39, "Crazy In Love") ein großes Bouquet aus weißen Rosen und Lilien, während Lionel Richie (71, "Hello") mit einer Flasche Champagner, die in einem weißen Einhorn-Babymantel geliefert wurde, gratulierte.