Das US-Magazin "Maxim" feiert Ashley Graham als die "Heißeste Frau der Welt". Das Model führt die Top 100 der gutaussehenden Stars an.

Das Plus-Size-Model Ashley Graham (35) führt für die Zeitschrift "Maxim" die Top 100 der heißesten Frauen der Welt ("World's Sexiest Woman") an. Als "HOT 2023"-Coverstar ziert die dreifache Mutter in Dessous die Mai/Juni-Ausgabe.

Auf seiner offiziellen Instagram-Seite zeigt das Magazin das Cover und bezeichnet Graham als "Königin der Kurven". Sie sei "großartig" und "inspirierend". Das Model zeigt sich passend zu seinem neuen Titel "Heißeste Frau der Welt" in nudefarbenen Dessous und einem Morgenmantel mit Federn.

"Unsere Körper verändern sich ständig"

Die 35-Jährige ließ Stars wie Margot Robbie (32), Ana de Armas (34) und Cara Delevingne (30) hinter sich. Sie setzt sich seit Jahren für Bodypositivity ein und sagt: "Wir können die Formen und Größen, das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit und das Alter eines jeden Menschen als Teil dessen betrachten, wer er ist. Es muss nicht negativ oder positiv sein. Es sollte etwas sein, das leicht angenommen werden kann, und wir müssen diese Gespräche nicht die ganze Zeit führen. Unsere Körper verändern sich ständig und entwickeln sich ständig weiter."

Ihr Körper sei durch die Schwangerschaften anders geworden, was nicht immer leicht zu akzeptieren sei. Mit ihrem Mann Justin Ervin (34) hat sie drei Söhne. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr privates Glück.

"Große Ehre"

"Kinder zu haben, hat mir mehr Antrieb gegeben", erklärt sie. "Als ich das erste Mal auf dem Cover von Maxim war, hatte ich keine drei Kinder, und dieses Mal habe ich drei kleine Babys." Dass sie nach der Geburt ihrer Zwillinge im Januar 2022 den sexy Titel bekommt, sei für sie eine "große Ehre" und sehr bedeutsam: "Ich habe das immer gepredigt, aber nachdem ich gesehen habe, wie sich mein Körper so sehr verändert hat, nachdem ich drei Kinder hintereinander bekommen habe, ist es schwer, dass mein Kopf meinen Körper akzeptiert, und wo ich bin und wie neu und anders er aussieht. Also, danke, Maxim!"

Mit zwölf wurde sie entdeckt

Ashley Graham wurde im Alter von zwölf Jahren in einem Einkaufszentrum in Nebraska entdeckt. Seither zierte sie unzählige Magazine und wurde zum erfolgreichsten Plus-Size-Model der Welt. 2016 war sie das erste kurvige Model auf dem Cover der begehrten "Sports Illustrated"-Bademodenausgabe.

Die Zeitschrift "Maxim" kürt jedes Jahr die Top-100-Liste der heißesten Frauen. 2022 gewann Sängerin Teyana Taylor (32), 2021 Golferin Paige Spiranac (30).