Die US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Ashley Jones (42, "Die Trauzeugen AG") machte bei den 46. Daytime Emmy Awards in Pasadena eine tolle Figur. Das Blitzlichtgewitter meisterte sie in einem trägerlosen, hautengen Kleid ganz in Königsblau. Durch den engen Schnitt kam ihre schlanke Figur sehr schön zur Geltung. Ein schmaler Schlitz bis zum Oberschenkel ließ ihr Bein leicht hervorblitzen.

Zu dem bodenlangen Kleid kombinierte Jones beige Riemchen-Sandalen mit hohem Absatz. Ihre blondierte Mähne hatte sie zu einem Seitenscheitel frisiert und ließ sie in leichten Wellen über die Schulter fallen. Bei den Accessoires griff die 42-Jährige zu schicken Hängeohrringen mit Perle sowie zu diversen Armbändern in Silber und dazu passenden Ringen. Ein natürliches Make-up mit betonten Wimpern und einem leichten Lipgloss perfektionierte den eleganten Look.