Augenbrauen Serum Zupfen war gestern: So zaubern Sie sich volle Augenbrauen

Früher wurde gezupft, was das Zeug hält. Schmale und feine Augenbrauen lagen im Trend. Heute ist das anders: Je voller desto besser! Doch nicht jede:r ist von Natur aus mit dichten Brauen gesegnet. Ein Augenbrauen Serum soll helfen. Wie das funktioniert und welche Produkte es gibt, verrät der stern.

Die Augenbrauen sind längst zu einem wichtigen Schönheitsmerkmal geworden und werden immer mehr in den Fokus gerückt. In den letzten Jahren hat sich der Trend stark gewandelt. Während in den 90er Jahren noch dünne Augenbrauen angesagt waren, sind heute volle und dichte Brauen der neue Standard. Viele Frauen und Männer lassen sie sich sogar professionell stylen und färben.

Augenbrauen Serum: So zaubern Sie sich Wow-Brows

Ein weiterer wichtiger Faktor in der Entwicklung des Augenbrauen-Trends ist die Bedeutung von Social Media. Plattformen wie Instagram und Pinterest sind voll von Bildern von perfekt gestylten Augenbrauen und Influencerinnen, die ihre Brauen stolz präsentieren. Dadurch hat sich ein regelrechter Hype um das Thema Augenbrauen entwickelt.

Auch die Kosmetikindustrie hat den Trend erkannt und bietet eine Vielzahl von Produkten an, die dabei helfen sollen, die perfekten Augenbrauen zu zaubern. Augenbrauenpomade, -gel und -stifte gehören mittlerweile zur Standardausstattung in vielen Schminktäschchen. Oder auch Produkte, die wie ein Wundermittel klingen und aus dem Nichts eine buschige Haarpracht zaubern sollen, wie zum Beispiel das Augenbrauen Serum.

Das Augenbrauen Serum ist eine innovative Beauty-Lösung, die dabei helfen soll, die Augenbrauen dichter, länger und kräftiger aussehen zu lassen. Es handelt sich dabei um eine spezielle Formel, die oft mit natürlichen Wirkstoffen wie Biotin, Panthenol und Arginin angereichert ist und auf die Augenbrauen aufgetragen wird. Das Serum soll das Wachstum der Brauen stimulieren, indem es die Haarfollikel anregt, mehr Haare zu produzieren.

So wenden Sie das Augenbrauen Serum an

Die Anwendung von Augenbrauen Serum ist einfach: Das Serum wird mit einem dünnen Pinsel auf die sauberen und trockenen Augenbrauen aufgetragen und sollte am besten über Nacht einwirken, damit es optimal wirken kann. Die meisten Hersteller empfehlen, das Serum mindestens acht Wochen lang täglich anzuwenden, um eine sichtbare Verbesserung zu erzielen.

Augenbrauen Serum ist mittlerweile zu einem beliebten Produkt geworden, insbesondere bei Menschen, die von Natur aus dünnere oder lichtere Augenbrauen haben oder die durch jahrelange Überzupfung oder falsches Styling ihre Brauen geschädigt haben. Das Serum verspricht eine einfache und effektive Lösung, um wieder vollere und kräftigere Augenbrauen zu erhalten.

Augenbrauen Serum: Diese Produkte gibt es

Beim Kauf von Augenbrauen Seren sollte man auf die Qualität und die Inhaltsstoffe achten. Es ist wichtig, ein Serum auszuwählen, das frei von schädlichen Chemikalien ist. Zudem sollte man sicherstellen, dass das Augenbrauen Serum für den eigenen Hauttyp geeignet ist. Sie sollten das Serum vorher an einer kleinen Stelle auftragen und testen. Ein bekanntes Produkt, um Haarwachstum zu fördern ist Rizinusöl.

Das Geheimnis des Rizinusöls liegt in seinen natürlichen Inhaltsstoffen. Das Öl wird aus den Samen der Rizinuspflanze gewonnen und enthält eine hohe Konzentration von Rizinolsäure , einer Omega-9-Fettsäure, die als entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend gilt. Rizinolsäure kann helfen, die Haut zu beruhigen und zu nähren, was wiederum das Haarwachstum fördert.

Darüber hinaus enthält Rizinusöl auch Vitamin E, ein Antioxidans, das helfen kann, Schäden durch freie Radikale zu verhindern und das Haar zu schützen. Vitamin E kann auch dazu beitragen, den Blutfluss zu erhöhen, was wiederum das Haarwachstum fördert.

Rizinusöl kann auch die Haarfollikel stärken und das Haarwachstum anregen, indem es die Durchblutung und die Aufnahme von Nährstoffen durch die Haarfollikel verbessert. Die Fettsäuren im Rizinusöl können auch das Haarwachstum unterstützen, indem sie das Haar stärken und Schäden verhindern.

Die zwei bekanntesten Seren und eine günstige Alternative

Das Wachstum überzupfter und lichter Augenbrauen kann sich dank des Serums von M2 Beauté innerhalb von sechs bis acht Wochen um ganze 80 Prozent verbessern – das belegen sowohl verschiedene Verbrauchertests als auch vom Label unabhängige Studien, so das Online-Magazin "Harper's Bazaar". Verantwortlich für diesen Effekt sind wirksame Inhaltsstoffe wie Black Sea Rod Oil, also Extrakte aus Korallen, welche das natürliche Wachstum der Härchen begünstigen.

Auch sehr beliebt ist der Browcocoaine von Svenja Walberg. Walberg hat ein veganes Augenbrauenserum entwickelt, das dazu beiträgt, die Augenbrauen zu verlängern und zu verdichten. Durch die spezielle Formel regt das Serum das Wachstum der Brauen an und füllt kahle Stellen aus. Mithilfe einer Schablone bekommen die Brauen die gewünschte Form und den richtigen Schwung. Die Formel mit integriertem Pflegekomplex sorgt für einen sichtbaren Verdichtungseffekt, verspricht der Hersteller.

Wer auf günstigere Alternativen zurückgreifen möchte, kann das Manhattan Wonder Lash & Brow Serum ausprobieren. Dieses pflegende Wachstumsserum für Wimpern und Augenbrauen ist mit einer Fülle von Nährstoffen angereichert, um Ihnen gesunde und kräftige Brauen zu zaubern. Die Kräftigung und Revitalisierung der Augenbrauen wird durch eine Kombination aus Bambus-Extrakt, Biotin und Rizinusöl erreicht, welche die Haare schützen und das Wachstum fördern.

Mit der Booster-Formel, die Vitamine, Proteine und Peptide enthält, können Sie bereits nach vier Wochen Anwendung einen dickeren, kräftigeren und bis zu 24 Prozent längeren Augenbrauen erwarten, so der Hersteller. Die sanfte Formel, die von Salons inspiriert und klinisch getestet wurde, eignet sich auch ideal für besonders sensible Augen.

Insgesamt kann ein Augenbrauen Serum eine großartige Möglichkeit sein, die Haare zu stärken und die Braue zu verdichten. Indem Sie auf Inhaltsstoffe, Marke, Kundenbewertungen, Anwendungsverfahren und Preis achten, können Sie sicherstellen, dass Sie das beste Brauen Serum für Ihre Bedürfnisse finden. Um Irritationen zu vermeiden, testen Sie das Serum vor der Anwendung an einer kleinen Stelle auf Ihrer Haut oder fragen Sie einen Arzt.

Quellen: "Harper's Bazaar", "Vogue"

