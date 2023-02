Stylewatch Bafta-Awards Luxus und Schnäppchen in einem Outfit: Prinzessin Kate zeigt, wie es geht

Royaler Besuch bei den Bafta-Awards in London: Prinz William und seine Frau Kate kamen zur Verleihung der Filmpreise. Die 41-Jährige stellte dabei mit ihrem Outfit so manchen Filmstar in den Schatten.