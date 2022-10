Auch Bar Refaeli scheinen es die trendigen Oversize-Hosenanzüge angetan zu haben. In Madrid präsentierte sie ein babyblaues Modell.

Passend zu ihren eisblauen Augen hat sich Bar Refaeli (37) beim Krebsball-Wohltätigkeitsdinner des "Elle"-Magazins am Donnerstagabend in Madrid in einen eleganten Oversize-Hosenanzug ganz in Babyblau geworfen. Darunter trug das Model lediglich ein schwarzes Bustier und zeigte viel Dekolleté. Der Blick fiel zudem auf Refaelis straffen und durchtrainierten Bauch.

Dazu kombinierte die Israelin ein paar schwarze Stilettos mit leichtem Absatz. Ihre blonden Wellen stylte sie im angesagten Sleek-Hair-Look und ließ sie sich über die Schulter fallen. Beim Thema Accessoires griff die dreifache Mutter zu silbernen Ohrstecker. Ein natürlicher No-Make-up-Look hob ihre reine Haut samt Sommersprossen hervor.