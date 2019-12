Look des Tages

Model Barbara Meier (33) erschien zur José Carreras Leukämie Charity Gala am Donnerstag in der Messe Leipzig in einem durchaus Silvester-tauglichen Outfit. Der silberne Hosenanzug mit schwarzem Revers und eben solchen Manschetten am Blazer bestach auch durch den Schnitt der Hose. Unter den ausgestellten Hosenbeinen lugten glänzende Spitzenpumps hervor. Den eleganten Look komplettierte Meier mit einem schlichten schwarzen Top und einer großen schwarzen Clutch.

Als Schmuck trug Barbara Meier einen großen, funkelnden Ring und schwarze Kreolen. Beim Make-up betonte die Wahl-Wienerin ihre Augen mit schwarzem Lidstrich, bronzefarbenem Lidschatten und viel Mascara. Die Lippen waren mit einem zarten Korallenton dezent geschminkt. Ihr langes rotes Haar hatte sie zu Beach Waves mit Mittelscheitel frisiert.