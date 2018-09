Das erste Wiesn-Wochenende ist vorbei. Zu Besuch auf der Münchner Theresienwiese war auch Model Barbara Meier (32). Unter all den feschen Dirndln in der Käfer Wiesn Schänke fiel das traditionelle Kleid der 32-Jährigen am meisten auf. Denn ihr wurde in diesem Jahr die Ehre zuteil, das teuerste Dirndl der Wiesn tragen zu dürfen.

Dieses wird jedes Jahr von der Designerin Kinga Mathe entworfen. Zum zehnten Jubiläum ihres gleichnamigen Labels hat sich die Modemacherin etwas ganz Besonderes einfallen lassen und ihren eigenen Rekord gebrochen. Das Dirndl in den zarten Farben Rosé und Grau kostet stolze 42.600 Euro. Zum Vergleich: Das teuerste Dirndl der Wiesn 2017, das damals von Lilly Becker (42) präsentiert wurde, kostete "nur" 27.500 Euro, wie "Glamour" berichtet.

Das macht es so kostspielig

Das Luxus- Dirndl wurde aus reiner Dupionseide gefertigt, die Schürze aus Seidentaft geschneidert. Das Mieder ziert zudem ein filigranes Rankenmuster. Hauptsächlich verantwortlich für den hohen Preis sei aber die in über 100 Arbeitsstunden gefertigte mehrreihige Schmuckkette aus 18-karätigem Roségold, weißen Perlen und Diamanten.

"Ich habe dieses Jahr ein ganz, ganz besonderes Dirndl an. Und zwar das teuerste Dirndl, das es gibt", erklärte Meier an der Seite von Designerin Kinga Mathe in ihrer Instagram Story auf dem Weg zum Oktoberfest. Diese ergänzte, dass auf Meiers Dirndl "ganz viele Diamanten, Perlen und Gold" verarbeitet seien. "Das Dirndl wurde vier Wochen lang von Hand bestickt."