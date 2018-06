Am heutigen Freitag steht das Halbfinale der RTL-Tanzshow "Let's Dance" (20:15 Uhr) an. Model Barbara Meier (31) wird mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca (35) wieder alles geben. Ob sie den Sturz aus der vergangenen Woche bereits verarbeitet hat, ob ihr Verlobter Klemens Hallmann (42) sie im Publikum anfeuern wird und von welchen "Let's Dance"-inspirierten Plänen für ihre Hochzeit er noch nichts weiß, hat sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Barbara, wie geht es Ihnen nach dem Sturz bei " Let's Dance" vom letzten Freitag?

Barbara Meier: Uns geht es super. Klar, das war ein Schreck. Aber Sergiu hat mich ja sicher aufgefangen und wir konnten direkt weitertanzen. Als ich das Video im Nachhinein gesehen habe war ich erstaunt, wie schnell wir weiter getanzt haben. Auf der Tanzfläche hat es sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Aber am Ende haben nur ein paar Sekunden der Choreografie gefehlt.

Konnten Sie den Sturz bereits vollständig verarbeiten oder merken Sie bei den Tanzproben, dass Sie etwas vorsichtiger sind?

Barbara Meier: Nein. Ich war nie ein ängstlicher Mensch. Und beim Tanzen geht das auch gar nicht. Ich vertraue Sergiu zu 100 Prozent. Jetzt noch viel mehr, weil ich ja weiß, egal wie weh ihm sein Rücken tut und er sogar fällt, er fängt mich auf. Ich würde auch von der Decke springen, wenn ich weiß, er wartet unten und es passt zum Tanz. (lacht) Wir hatten ja auch während unseres Contemporary Tanzes noch eine Figur, bei der ich vom Boden liegend auf Sergius Schultern gesprungen bin. Bereits da hatte ich den Sturz vergessen und keine Angst mehr!

Was bedeutet es Ihnen, trotz des Sturzes ins Halbfinale gekommen zu sein?

Barbara Meier: Sehr viel. Ich bekomme so viele tolle Nachrichten von Fans und von den Zuschauern. Es hatten ja sogar dieses Mal Fans im Publikum rote Perücken auf. So etwas freut mich unglaublich. Ich bin so dankbar über jeden einzelnen Anrufer - ich hoffe, auch am Freitag können wir das Publikum im Studio und vor dem Fernseher wieder so begeistern, dass sie für uns anrufen.

Wird Sie Ihr Verlobter Klemens Hallmann beim Halbfinale aus dem Publikum anfeuern?

Barbara Meier: Ja, er wird dabei sein. Ich bin ganz gerührt, wie viel Zeit und Unterstützung mir Klemens für meinen Tanz-Traum gibt.

Wie steht es eigentlich um die Tanzküste Ihres Verlobten? Fegen Sie zu Hause gemeinsam übers Parkett oder ist er eher ein Tanzmuffel?

Barbara Meier: Bisher noch nicht - aber er hat jetzt so viele Wochen meine Tänze und meine Liebe zum Tanzen mitbekommen. Vielleicht inspiriert ihn das ja.

Können Sie sich für Ihre Hochzeit nun einen etwas aufwendigeren Eröffnungstanz vorstellen?

Barbara Meier: Sergiu und ich haben schon darüber gesprochen, dass er und seine Frau Regina uns vor der Hochzeit Tanzunterricht geben werden. Keine Ahnung, was er dann plant. Er überrascht mich ja jetzt auch Woche für Woche mit neuen Choreografien. Da fällt ihm bestimmt etwas ein. (lacht) Klemens weiß das noch nicht. Mal schauen, was er sagt, wenn er das hier liest...

Sie führen jede Woche neue, glitzernde, sexy Tanzoutfits vor. Würden Sie sich davon auch für Ihr Hochzeitskleid inspirieren lassen oder wird das eher klassisch ausfallen?

Barbara Meier: Wir dürfen hier jede Woche die tollsten Kleider tragen. Sie sehen nicht nur unglaublich aus, sondern sind noch dazu funktional, so dass man sich gut darin bewegen kann, ohne, dass sie reißen. Ich glaube, mein Hochzeitskleid wird traditioneller. Da kommt es mir dann nicht so sehr auf die Funktionalität an, sondern eher auf den perfekten Schnitt und Look. Hebefiguren und Würfe muss ich ja damit hoffentlich nicht machen. (lacht)

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de