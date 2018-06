Heute Abend steht das große Finale von "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL) an. Um den Titel "Dancing Star 2018" samt großem Siegerpokal kämpft auch Model und Schauspielerin Barbara Meier (31) mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca (35). Was sie bei ihrer Teilnahme an der Tanz-Show am meisten überrascht hat, von welchem Paar sie besonders beeindruckt war und ob ihre Kollegen eine Einladung zu ihrer Hochzeit bekommen werden, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Wie geht es Ihnen so kurz vor dem " Let's Dance"-Finale?

Barbara Meier: Ich kann es immer noch nicht fassen - ich bin total überwältigt von dem Zuspruch und den ganzen netten Nachrichten, die wir bekommen haben.

Judith Williams will unbedingt gewinnen. Sind Sie ähnlich versessen auf den Sieg oder lautet Ihre Devise dabei sein ist alles?

Barbara Meier: Ich bin so stolz, im Finale tanzen zu dürfen. Das ist wirklich so wunderschön. Gewinnen wäre natürlich ein absoluter Traum. Für uns ist es aber viel wichtiger, eine tolle Show für die Zuschauer zu kreieren und ihnen drei tolle Tänze zeigen zu können! Wir wollen die Menschen zu Hause bewegen und begeistern und hoffen, dass sie beim Zuschauen genauso viel Freude haben wie wir beim Tanzen. Sergiu und ich haben so viel Spaß im Training und ich habe so unglaublich viel gelernt. Neulich habe ich im Badezimmer Musik gehört und völlig im Gedanken dazu Schritte gemacht. Es lief "Copacabana", mein Samba aus Show 8, und ich habe wie automatisch mitgetanzt. (Lacht)

Welches Tanzpaar hat Sie in der ganzen Staffel besonders beeindruckt?

Barbara Meier: Jimi Blue. Ich kenne Jimi schon so lange und hätte nie gedacht, dass er so toll tanzen kann und es hat einfach total Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Seine Tänze haben mich jedes Mal begeistert!

Was hat Sie an Ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" am meisten überrascht?

Barbara Meier: Dass Tanzen schwerer ist als Mathe. Ich habe ja Mathe studiert - da musste ich mir auch unglaublich viele Formeln merken. Aber ich stelle fest: Tanzschritte sind viel schwieriger als Matheformeln. Nicht nur, dass man sich jede Menge merken muss, man muss dabei auch noch halbwegs gut aussehen.

Viele Kandidaten von "Let's Dance" verlieren während des Trainings etliche Kilos. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Barbara Meier: Ich habe 4 Kilo verloren insgesamt und richtig viel Muskelmasse aufgebaut. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber obwohl ich den ganzen Tag gegessen habe, war die körperliche Anstrengung natürlich viel größer.

Welcher Ihrer Mit-Kandidaten erhält eine Einladung zu Ihrer Hochzeit?

Barbara Meier: Ui, das weiß ich noch gar nicht. Victoria [Swarovski] bekommt natürlich die erste Einladung. Ich war letztes Jahr ja auch bei ihrer Hochzeit. Und Sergiu und Regina natürlich! Bei den beiden hoffe ich, dass sie uns im Vorfeld den schönsten und spannendsten Hochzeitswalzer des Jahres beibringen!

