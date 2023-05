von Anna Scheibe Auch wenn die deutsche Übersetzung "Fass" lautet, bezieht sich der Name lediglich auf den o-beinförmigen Schnitt der Barrel Jeans. Und genau dieser macht die bequeme Hose zu einem beliebten It-Piece 2023, das jede:r tragen kann.

Zugegeben, bei der Vielzahl an unterschiedlichen Hosen-Arten, die jedes Jahr auf den Markt kommen, gerät man schnell durcheinander. Typisch für eine Barrel Jeans ist die lockere und somit schmeichelhafte Schnittführung: Rund um die Taille etwas schmaler, an den Oberschenkeln etwas weiter und zum Knöchel hin wieder etwas enger – diese Merkmale zeichnen die zylinderartige "Fass"-Hose aus. Und das Beste daran ist, dass der voluminöse Schnitt jeder Figur schmeichelt, da er den Oberkörper automatisch schmaler wirken lässt. Abgesehen davon ist die Barrel Jeans mehr als bequem und bietet ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit. Aber wie genau kombiniert man das It-Piece eigentlich?

Styling-Tipps: So kombinieren Sie die Barrel Jeans

Wie bereits zu anfangs erwähnt, bringt die Barrel Jeans ein ordentliches Volumen mit – ohne dabei die Beine dicker aussehen zu lassen. Um den Oberkörper schmaler wirken zu lassen, lautet ein Styling-Tipp, auf enganliegende Shirts, Blusen und Tops zurückzugreifen. Sie sorgen automatisch für den perfekten Ausgleich. Wichtig hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Kleidungsstücke über der Taille enden. Wenn Sie etwas Längeres über der Barrel Jeans tragen wollen (zum Beispiel einen Cardigan, einen Blazer oder eine Hemdbluse), sollten Sie das Kleidungsstück offen tragen, damit sich der Oberkörper vom Unterkörper abheben kann. Ein weiterer Styling-Tipp ist, die meist schlichte Barrel Jeans mit auffälligen Looks und Accessoires zu kombinieren. Von einem bunten Cropped Top über exotische Print-Designs bis hin zu gemusterten Blusen ist alles erlaubt, was Spaß macht – solange sich die Kleidungsstücke an die erste Styling-Regel halten. Was den Schmuck angeht, so sind hier auffällige Ketten genauso gerne gesehen wie Ringe und Armbänder. Entscheiden Sie sich für ein kurzgeschnittenes Modell krempeln die Barrel Jeans Natürlich eignet sich die Barrel Jeans nicht nur als Sommer-Look: Auch an kalten Tagen kann das It-Piece zum Einsatz kommen – zum Beispiel in Kombination mit einem gemütlichen Pullover (inklusive Rollkragen oder V-Ausschnitt). Entscheiden Sie sich für ein längeres Modell

Derzeit gefragt: Die Barrel Jeans von Cos

Das schwedische Modeimperium H&M ist dafür bekannt, immer mit dem Trend zu gehen. So ist es kaum verwunderlich, dass die hauseigene Marke Cos ein buntes Potpourri angesagter Barrel Jeans in sein Sortiment aufgenommen hat. Gemein haben sie alle den lässigen Schnitt, sprich einen hohen Bund und weite Hosenbeine, die entlang der Oberschenkel nach unten schmal zulaufen. Aber auch die Materialzusammensetzung ist identisch, da die meisten Barrel Jeans von Cos aus recycelter Baumwolle (ohne Stretch) hergestellt werden. Unterschiede gibt es aber auch, zum Beispiel in der Farbgebung: Von Hellblau über Dunkelblau bis hin zu Cremeweiß und Schwarz ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die passenden Schuhe zur Barrel Jeans

Um den Look zu komplettieren, fehlt noch das passende Schuhwerk zur Barrel Jeans. Das Schöne an der o-beinigen Hose ist, dass sie vielseitig einsetzbar ist: Mögen Sie es eher sportlich, sind schmal geschnittene Sneaker, flache Riemchensandalen oder Ballerinas die beste Wahl im Sommer. Sexy wird der Style mit hohen Keilabsätzen oder High Heels und Blazer, edgy wird es in Kombination mit Chunky Loafer, für einen lässigen Look sorgen hingegen Ankle Boots – sie betonen die Knöchel. Achten Sie jedoch darauf, dass der Saum im Schaft der Schuhe verschwindet. Nur so behalten Sie die O-Silhouette der Barrel Jeans bei.

