ProSieben macht Ernst. Weil "Beauty & The Nerd"-Gewinner Illya "während der ganzen Produktion auf Ibiza" nicht mit offenen Karten gespielt hat, zieht der Sender nun Konsequenzen. Bei Instagram heißt es: "Im Sinne des Fair Play" werde die Siegprämie in Höhe von 25.000 Euro nicht an den Informatik-Studenten ausgezahlt. Stattdessen wolle man diese spenden. Das Medienmagazin "DWDL" will wissen, dass das Geld an "Die Arche" gehe. Illyas Teampartnerin Kim, die von dem falschen Spiel ebenfalls nichts gewusst haben soll, dürfe ihre 25.000 Euro behalten.

Was der Sender dem Kandidaten vorwirft? "Er hat bewusst falsche Angaben gemacht und seine Mitspieler, die Zuschauer und den Sender damit willentlich belogen." Illya sei gar kein Single, wie angegeben, sondern habe schon seit Längerem eine Freundin. Diese hat die Beziehung mittlerweile dem "Express" bestätigt.