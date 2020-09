Es ist Kürbiszeit: Nicht nur die Kosmetikindustrie setzt auf das Gemüse, auch in der eigenen Küche lassen sich DIY-Produkte herstellen.

Im Herbst freuen sich viele auf warme Kürbissuppe, überall sieht man die orangen Gewächse als Dekoration. Aber Kürbis ist nicht nur ein schmackhaftes Lebensmittel, sondern auch eine echte Beauty-Wunderwaffe. Das Gemüse ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und in der Kosmetikindustrie immer präsenter.

Kürbis ist vollgepackt mit Vitaminen

Was von innen gut für den Körper ist, wirkt auch von außen: Die beliebten Kürbisgewächse enthalten die Vitamine A und C, außerdem eine Menge Antioxidanzien und Beta-Carotin sowie Vitamin B3, Omega-3-Fettsäuren und Ceramide. Diese Stoffe regen den Zellschutz der Haut an und stärken die Hautbarriere. Außerdem findet man in Kürbissen Alpha-Hydroxysäuren, die sonnenbedingten Pigmentflecken entgegenwirken und Zink, das entzündungshemmend wirkt. Der Kürbis ist also ein echter Beauty-Allrounder für Haut und Haar.

Strahlende Gesichtshaut durch Kürbis

Für eine simple Gesichtsmaske für alle Hauttypen mischt man 200 Gramm pürierten Kürbis mit zwei Esslöffel braunem Zucker, einem Esslöffel Honig und 100 Gramm Naturjoghurt. Zucker und Joghurt haben einen Peelingeffekt, Honig wirkt als Feuchthaltemittel. Die Maske auf das Gesicht auftragen, etwa zehn Minuten wirken lassen und mit lauwarmem Wasser reinigen.

Trockene Haut braucht besondere Pflege: Für eine feuchtigkeitsspendende Maske 50 Gramm Kürbispüree mit einem Teelöffel Olivenöl, einem Teelöffel Honig und einem Ei vermengen, bis eine glatte Masse entsteht. Die fertige Maske kann man etwa 20 Minuten auf dem Gesicht einwirken lassen. Auch ölige Haut kann von Kürbis profitieren: Dafür Olivenöl und Honig durch einen Esslöffel Apfelessig ersetzen.

Luxuriöse Haarpracht dank Kürbismaske

Nicht nur die Haut profitiert von den guten Inhaltsstoffen des Kürbisses, auch Haare lieben das Gemüse. Die DIY-Maske aus 200 Gramm püriertem Kürbis, vermischt mit 100 Gramm Naturjoghurt und einem Esslöffel Honig, kann mit Haarmasken aus dem Handel mithalten. Für etwa 30 Minuten vor der Haarwäsche in die Haarlängen und Kopfhaut einmassieren und in ein Handtuch wickeln, danach normal auswaschen.

Weiche Haut am ganzen Körper

Für eine feuchtigkeitsspendende Bodybutter, die die Haut babyweich macht, in der Dusche die gleiche Menge an Kürbispüree und Kokosöl in einer Schale vermischen, auf den gesamten Körper einmassieren und abduschen.

Auch Füße und Hände können mit Kürbis gepflegt werden: Für eine herbstliche Pediküre 100 Gramm Kürbis, ein Ei und einen Teelöffel Honig vermischen und die Füße mit der Paste massieren. Für ein besonders effektives Ergebnis die Füße in alte Socken oder Frischhaltefolie wickeln - etwa 15 Minuten einwirken lassen, dann abwaschen. Für eine Handmaske das Ei durch Mandel- oder Olivenöl ersetzen und zwischen den Händen verreiben.

Gegen Trockenheit und überschüssige Hornhaut hilft ein Kürbis-Peeling für die Füße: Dafür etwa 100 Gramm Kürbis mit zwei Esslöffeln Olivenöl vermischen und so viel Salz hinzufügen, dass eine Paste entsteht. In der Dusche oder Wanne die Füße mit der Paste massieren und abwaschen.