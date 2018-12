Kälte kann der Haut ganz schön zusetzen. Normalerweise produziert sie Talg, um Wasserverlust vorzubeugen und nicht auszutrocknen. Ab etwa acht Grad Außentemperatur stoppt der Körper jedoch die Produktion, wodurch weniger Wasser an die Oberhaut gelangt. Die Folge: Trockene Stellen, die sich in der kalten Jahreszeit vor allem an den Händen bemerkbar machen. Denn die haben wenige Talgdrüsen und kaum Fettgewebe. Häufiges Händewaschen und trockene Heizungsluft sind eine zusätzliche Belastung. Diese vier SOS-Tipps helfen!

Handschuhe!

Handschuhe sind ein Muss, um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren. 20 Prozent der Körperwärme gehen über die Hände verloren. Doch nicht nur draußen, sondern auch drinnen ist der richtige Schutz wichtig! Beim Abwasch unbedingt Gummihandschuhe tragen, da heißes Wasser Hände und Nägel aufweicht und die Poren für schädliche Stoffe öffnet.

Hände waschen!

Häufiges Händewaschen gilt als zuverlässiger Schutz gegen Infektionen. Der Nachteil: Heißes Wasser und Seifen trocknen die Hände aus und greifen den Säureschutzmantel der Haut an. Deshalb sollte man lediglich lauwarmes Wasser benutzen und auf eine schonende Seife mit Angaben wie "pH-neutral" oder "pH 5,5" zurückgreifen.

Die passende Pflege

Eincremen ist das A und O für geschmeidige Hände. Die strapazierte Winterhaut ist dabei vor allem auf rückfettende Produkte angewiesen - Cremes mit Inhaltsstoffen wie Jojoba- bzw. Arganöl oder Sheabutter sind hier die erste Wahl. Auch Urea eignet sich hervorragend für trockene Hände. Der darin enthaltene Harnstoff bindet Wasser und hilft der Haut, Feuchtigkeit in den tieferen Schichten einzulagern.

SOS-Programm!

Dieses SOS-Programm führt man am besten vor dem Schlafengehen durch: 1. Ein Peeling aus 3 EL Salz, 2 EL Olivenöl und 1 EL Honig herstellen und die Hände damit einreiben. So werden nicht nur abgestorbene Zellen beseitigt, sondern die Pflege kann auch besser aufgenommen werden. 2. Die Haut im Anschluss mit einer reichhaltigen Creme oder einem Handserum verwöhnen. 3. Dünne Baumwollhandschuhe darüberziehen und schlafen gehen. Am nächsten Morgen ist die Haut garantiert wieder streichelzart.