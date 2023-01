In Sachen Haarpflege dreht sich 2023 alles um die Kopfhaut: Der Beauty-Trend Crown Care sorgt für Gesundheit auf der Kopfkrone.

Zurück zu den Wurzeln: Kopfhautpflege wird sich laut der Plattform Pinterest zu einem der wichtigsten Beauty-Trends 2023 entwickeln. Immer mehr Nutzer suchen demnach nach Inspiration zum Thema Kopfhautpflege und -reinigung. Warum ist es so wichtig, auf eine gesunde Kopfhaut zu achten?

Warum ist Kopfhautpflege wichtig?

Eine gesunde Kopfhaut ist wichtig, damit Haare gut wachsen können. Ist die Kopfhaut nicht im Gleichgewicht, kann das zu Haarausfall, Schuppenbildung, Juckreiz und anderen Problemen führen. Wer seine Kopfhaut optimal pflegt, beugt diesen vor. Dazu gehört unter anderem, dass man Shampoo und Pflegeprodukte verwendet, die sich für die Beschaffenheit der persönlichen Kopfhaut eignen und auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Zudem können regelmäßige Massagen dazu beitragen, dass die Kopfhaut besser durchblutet wird und dadurch gesünder ist.

Schuppen, trockene Kopfhaut und Juckreiz vermeiden

Es gibt einige Maßnahmen, die helfen, Probleme mit der Kopfhaut in den Griff zu bekommen. Zum einen sollte man ein mildes Shampoo benutzen, das den natürlichen pH-Wert der Kopfhaut ausgleicht. In der Regel hat diese einen leicht sauren pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Dieser sollte im Gleichgewicht sein, um die natürliche Barriere der Haut zu erhalten und die Bildung von Bakterien und Pilzen zu verhindern.

Zum Haarewaschen sollte warmes statt heißem Wasser verwendet werden, da zu heißes Wasser die Kopfhaut austrocknen kann. Gleiches gilt fürs Styling danach: Haare besser lufttrocknen lassen, statt zum Föhn zu greifen. Zudem sollten die Haare nicht zu oft gewaschen werden, da dies ebenfalls für ein Ungleichgewicht der Kopfhaut sorgen kann. Abgesehen davon ist es sinnvoll, einen Dermatologen oder eine Dermatologin aufzusuchen und sich bei akuten Problemen beraten zu lassen.

Welche Inhaltsstoffe eignen sich zur Crown Care?

Es gibt eine Reihe von natürlichen Extrakten, die sich optimal zur Pflege der Kopfhaut eignen. Dazu zählen unter anderem Teebaumöl, Rosmarin, Aloe Vera und Weizenkeimöl.

Teebaumöl verfügt über antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Schuppen und Juckreiz zu reduzieren.

Rosmarin hat antimikrobielle Eigenschaften, fördert die Durchblutung der Kopfhaut und regt das Haarwachstum an.

Aloe Vera ist feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Die Pflanzenextrakte helfen dabei, die Gesundheit der Kopfhaut zu verbessern und Haarausfall zu reduzieren.

Weizenkeimöl ist reich an Vitaminen und Mineralien. Das nährt die Kopfhaut und regt das Haarwachstum an.

Einfache Kopfhaut-Massage

Um die Durchblutung der Kopfhaut zu fördern, kann man sich selbst etwas Gutes tun. Für eine entspannende Kopfhaut-Massage plant man am besten fünf bis zehn Minuten Zeit ein. Im ersten Schritt startet man mit kreisenden Bewegungen der Finger am Haaransatz und arbeitet sich langsam von vorne nach hinten. Anschließend können mithilfe der Daumen die Akupressurpunkte an den Schläfen gedrückt werden. Bei einer Kopfmassage ist es wichtig, gut in sich hineinzuspüren, was sich für sich persönlich am besten anfühlt. Die Massage sollte sanft und angenehm sein. Regelmäßiges Massieren der Kopfhaut kann dazu beitragen, dass die Kopfhaut insgesamt gesünder ist.