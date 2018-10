Nächste Woche ist es wieder so weit: Am 8. November findet die jährlich heiß erwartete "Victoria's Secret"-Show statt, bei der die schönsten Models dieser Welt sexy Dessous präsentieren. Dieses Jahr zieht auch Behati Prinsloo (30) nach zweijähriger Pause die Engelsflügel wieder an: Wie sehr sie sich darauf freut, zeigte die Ehefrau von Musiker Adam Levine (39) am Dienstag beim großen "Victoria's Secret"-Fitting in New York.

Mit einem strahlenden Lächeln, guter Laune und natürlich top gestylt ließ sich die inzwischen zweifache Mutter vor dem Headquarter der Unterwäsche-Marke in Manhattan von den Fotografen ablichten. Tochter Dusty Rose (2) kam 2016 zur Welt, ihre acht Monate alte Schwester Gio Grace erst im Jahr 2018.

Im knallengen Outfit zum Fitting

Zum Fitting erschien Prinsloo in einer knallengen, rosafarbenen High-Waist-Hose und einer warmen, kurzgeschnittenen Daunenjacke. Darunter trug die 30-Jährige ein enges weißes Oberteil. Hochhackige schwarze Lack-Boots, eine kastenförmige Henkeltasche und eine schwarze Sonnenbrille vervollständigten den Look.

Nach Stationen in Los Angeles, London, Paris und Shanghai wird die diesjährige "Victoria's Secret"-Show in New York stattfinden. Für die neuen Entwürfe ist das Label eine Kooperation mit der britischen Designerin Mary Katrantzou eingegangen. Wer das Fashion-Event in diesem Jahr musikalisch begleiten wird, ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls ein Geheimnis wird noch darum gemacht, welcher der Engel 2018 den berühmten Fantasy Bra präsentieren darf. Neben Prinsloo werden unter anderem Candice Swanepoel, Lais Ribeiro (sie durfte den teuren BH im Jahr 2017 tragen), Martha Hunt, Jasmine Tookes und Devon Windsor über den Catwalk laufen.