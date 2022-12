Kate Winslet bei der Premiere von "Avatar: The Way of Water" in London.

Kate Winslet zeigt, wie Kleiderrecycling geht: Bei der "Avatar 2"-Premiere präsentierte sie eine Robe, die sie schon 2015 getragen hatte.

Kate Winslet (47) hat für die Weltpremiere von "Avatar: The Way of Water" ein Kleid recycelt, das sie vor sieben Jahren zum ersten Mal anhatte. Die Schauspielerin spielt in der lang erwarteten Fortsetzung von "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2009) die Figur Ronal und besuchte mit ihren prominenten Co-Stars die Premiere am Londoner Leicester Square.

Das graue Kleid von Badgley Mischka, in dem sie erschien, trug sie erstmals 2015 auf dem Toronto International Film Festival bei der Premiere von "The Dressmaker". Das enganliegende, bodenlange Neckholder-Outfit mit silbernen Verzierungen am Oberteil kombinierte Winslet in London mit Tropfenohrringen und einer klassischen Hochsteckfrisur.

"Es ist so stressig"

Die Oscarpreisträgerin hatte sich in der Vergangenheit schon dafür ausgesprochen, Outfits mehrmals zu tragen, um Verschwendung und Stress zu vermeiden. In einem Interview mit "Vanity Fair" sagte Winslet im Jahr 2020: "Die Kleider, der Stress, die Kleideranprobe ... Es ist so stressig, und ich weiß, das klingt jetzt wie 'Oh, hier spricht Kate Winslet darüber, wie stressig es ist, Anproben für Preisverleihungen zu machen.' Aber es ist stressig."

Sie möge es nicht, ihren Körper "willkürlich in ein Rotes-Teppich-Kleid zu quetschen, das ich nie wieder tragen werde", ergänzte sie. "Das Geld, das dafür verschwendet wird. Die Stunden und der Stress, die die Leute in diese Dinge stecken." Weiter erklärte sie: Die Künstler, die diese Kleider herstellen, sind "wundervoll, aber etwas zu machen, das nur einmal getragen wird ... Ich habe bereits beschlossen, Kleider wiederholt zu tragen".

"Avatar 2" kommt am 14. Dezember

In dem zweiten "Avatar"-Film von James Cameron (68) mit dem Titel "The Way of Water" ist ein Großteil der Originalbesetzung wieder mit dabei, darunter Sam Worthington (46), Zoe Saldana (44), Sigourney Weaver (73) und Stephen Lang (70). Neben Kate Winslet ist zudem auch Vin Diesel (55) in "Avatar 2" zu sehen. Deutscher Kinostart des Films ist der 14. Dezember.