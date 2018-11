Die diesjährige "Victoria's Secret"-Fashionshow rückt immer näher. Die Fittings für die knappen Outfits laufen auf Hochtouren und auch Model Bella Hadid (22) wird wieder leicht bekleidet über den Laufsteg schweben. Einen ersten Vorgeschmack hat die 22-Jährige bereits auf ihrem Instagram-Account geliefert. Sie postete eine ganze Bilderstrecke, in der sie in einem schwarzen BH und dazu passendem Höschen vor der Kamera posiert. An ihren Füßen trägt sie zudem Stiefel in Schlangenlederoptik.

"Alle Körpertypen sind unterschiedlich"

Im Kommentar zu den Bildern schreibt der "Victoria's Secret"-Engel: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr all die schönen Outfits seht!" Sie sei "so dankbar", wieder ein Teil der Show sein dürfen. Außerdem sagt die Freundin von Sänger The Weeknd (28, "Call Out My Name"), dass sie sich "glücklicher und gesünder als je zuvor" fühle. Dazu erklärt sie: "Alle Körpertypen sind unterschiedlich und reagieren unterschiedlich auf eine großartige Trainingsroutine und gesunde Ernährung." Ob sie damit möglichen Hasskommentaren den Wind aus den Segeln nehmen wollte?

Die "Victoria's Secret"-Fashionshow wird am 8. November in New York aufgezeichnet. Neben Bella Hadid werden unter anderem auch ihre Schwester Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Behati Prinsloo und Taylor Hill dabei sein. Die musikalische Umrahmung liefern 2018 Shawn Mendes ("In My Blood"), The Chainsmokers ("Something Just Like This"), Rita Ora ("Girls"), Halsey, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini und The Struts.