Bella Hadid (21) stellte bei der "Dior, The Art of Color"-Ausstellung in Shanghai einmal mehr ihre Topmodel-Qualitäten unter Beweis. Sie trug eine weit ausgeschnittene schwarze Rüschen-Robe von Dior. Das ärmellose Tüll-Kleid bestach durch die tiefen Einblicke, die das Oberteil auch dank Cut-outs an den Seiten gewährte. Unterhalb der Taille fiel es in einem weiten Rock bis auf den Boden.

Zu der edlen Robe kombinierte Bella Hadid schwarze, hohe Pumps, die spitz zuliefen. Ihre lange Mähne trug die 21-Jährige zu einem hohen Pferdeschwanz frisiert. Ihre Augen hatte sie mit dunklem Make-up betont. Kleine Ohrringe und dezente Ringe an der Hand lenkten ebenfalls nicht von ihrem Kleid ab.