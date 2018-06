Erst vor drei Wochen verkündete Youtuberin Bianca "Bibi" Heinicke (25, "How it is") über ihren Channel "BibisBeautyPalace", dass sie und ihr Freund Julian Claßen (25) ihr erstes Kind erwarten. Wie ihr neuester Instagram-Post verrät, lässt sich die Schwangerschaft nun wirklich nicht mehr leugnen. Auf der Collage hat die 25-Jährige Bilder aus der 10., 18. und 23. Schwangerschaftswoche zusammengestellt, auf denen eindeutig zu sehen ist, dass das Baby immer größer wird.

"Wirklich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht ... jetzt bin ich schon in der 23. SSW & der Bauch wächst & wächst. Ich genieße meine Schwangerschaft so sehr", kommentiert sie das Bild. Über die Hälfte der Schwangerschaft liegt also schon hinter der jungen Bald-Mama. Und nicht nur sie freut sich auf ihr Baby, auch die Follower kommentieren: "Freu mich so auf euer Baby", "Wie süß, alles Gute!"...