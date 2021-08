Billie Eilish macht sich gegen Bodyshaming stark. Dabei kämpft sie selbst mit Unsicherheit. Mit ihrem Körper sei sie "nicht glücklich".

Trotz ihres immensen Erfolgs kämpft Billie Eilish (19) mit Unsicherheit. Schuld daran seien unter anderem falsche Körperideale, die online immer wieder zu finden sind und derzeit ohnehin für Diskussionen sorgen. "Ich sehe Menschen online, die aussehen, wie ich noch nie ausgesehen habe. Und sofort denke ich mir: 'Oh mein Gott, wie können die so aussehen?'", erklärt sie im Interview mit "The Guardian".

Sie sei sich darüber im Klaren, dass Fotos, die echt aussehen, gefälscht sein können. "Und doch sehe ich es und denke: 'Oh Gott, da fühle ich mich wirklich schlecht.'" Die Sängerin sei zwar "sehr glücklich" mit ihrem Leben, aber "offensichtlich bin ich mit meinem Körper nicht zufrieden - aber wer ist das schon?".

Kampf gegen Bodyshaming

Auf der Bühne müsse sie sich von ihren "Körpervorstellungen distanzieren", weshalb sie überwiegend weite Kleidung trage. Das sei leichter, da man so nicht alles zeige. "Doch dann wird ein Paparazzi-Foto gemacht, als du zur Tür gerannt bist und gerade etwas angezogen hast und nicht wusstest, dass ein Bild von dir gemacht wird [...] und alle sagen: 'Fett!'" Damit deutet die Sängerin einen Vorfall an, der sich im Oktober 2020 ereignet hatte. Nachdem ein Paparazzi-Foto von Eilish in Tanktop und sportlichen Shorts aufgetaucht war, erreichten sie im Netz fiese Bodyshaming-Kommentare.

Sie könne nicht verstehen, warum sich die Menschen überhaupt für die Körper anderer interessieren. "Ich meine, wir brauchen unsere Körper nur, um zu essen, herumzulaufen und zu kacken. Wir brauchen sie nur zum Überleben. Es ist lächerlich, dass sich irgendjemand überhaupt um Körper schert. Warum kümmert uns das?", fragt sich Eilish.