Pop-Star Billie Eilish hat ihre Fans mit einer völlig neuen Frisur überrascht. Die Tage der schwarz-grünen Mähne sind vorbei...

Schwarze Mähne mit grünem Ansatz: So kannte man Pop-Star Billie Eilish (19, "Therefore I Am") in der letzten Zeit. Doch nun überraschte die Sängerin ihre Fans mit einem ganz neuen Look. Anstatt einer dunklen Haarpracht setzt sie jetzt auf Blond.

Die neue Frisur präsentierte die Sängerin ihren rund 78 Millionen Follower mit einem kurzen Video auf Instagram. Darin wirft Eilish den schulterlangen Stufenschnitt mit Pony gekonnt über die Schulter und grinst kurz in die Kamera. Etwas mehr als drei Stunden nachdem der Post online ging, hatten bereits über elf Millionen User auf den Herz-Button gedrückt.

Auch der zweite Post, auf dem man die Frisur noch besser sieht, kam ähnlich gut an und steht momentan kurz davor, zehn Millionen Likes zu knacken. Eine Userin bringt es mit ihrem Kommentar auf den Punkt: "Ich bin verliebt. Das ist großartig. Ihr steht einfach jede Farbe und jeder Haarschnitt."