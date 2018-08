Da hat Blake Lively (30, "Für immer Adaline") aber ganz schön Mut bewiesen. Am Freitag trat die Schauspielerin in einem neongrünen Hosenanzug auf die Straßen von New York. Ihr Ziel: Das Screening ihres neuen Kinofilms "Nur ein kleiner Gefallen" (Originaltitel: "A Simple Favor"), in dem sie an der Seite von Anna Kendrick (33, "Pitch Perfect") zu sehen ist. Bei dem strahlenden Outfit der 30-Jährigen ist es den anwesenden Gästen aber sicherlich schwergefallen, den Geschehnissen auf der Leinwand zu folgen.

Keiner hätte es bemerkt

Nicht nur die grelle Farbe machte den Auftritt des einstigen "Gossip Girl"-Stars besonders. Denn der Hosenanzug des italienischen Luxus-Labels Versace ist eigentlich gar nicht für Frauen konzipiert. Er stammt aus der Sommerkollektion 2019 für Herren. Dank Livelys gekonntem Styling fällt das allerdings nicht auf. Sie kombinierte den mondänen Zweiteiler mit einem ebenso neongrünen Shirt mit Lochstickerei, farbenfrohen Stiletto-Pumps von Louboutin sowie blauem Diamant-Schmuck an Ohren, Fingern und Handgelenk - dazu pinkfarbener Lippenstift und ein strenger Dutt.