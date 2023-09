Der Blazer ist ein zeitloser Allrounder und so ist es auch das Blazerkleid.

Der Blazer ist ein zeitloser Allrounder im Kleiderschrank. Ob elegant zum Kleid oder lässig mit Sneaker, das Kleidungsstück verspricht Abwechslung. 2023 kommt der Blazer in neuem Gewand daher: Das Blazerkleid ist dieses Jahr im Trend.

Es ist wie immer mit Klassikern: sie sind schön, aber auch altbekannt. Deswegen entwickeln sich bekannte Textil-Lieblinge wie der Blazer 2023 weiter. Dieses Jahr bekommt er Gesellschaft vom Blazerkleid. Es ist nicht neu, aber im Trend und so gibt es das Kleid in zahlreichen Schnitten, Farben und Materialien. Das Blazerkleid überzeugt durch einfache Eleganz, wer es trägt, wirkt direkt gut angezogen, ohne dafür viel zu brauchen. Mit hohen oder flachen Schuhen, mit Bluse oder Spitzentop, die Kombinationsmöglichkeiten sind vielseitig. Tragen können Sie es im Alltag oder zu feierlichen Anlässen. So ist das Kleid eine schöne Ergänzung zur Blazerjacke und erweitert die Garderobe um einen weiteren zeitlosen Klassiker.

Klassiker in Schwarz

Affiliate Link H & M - Zweireihiges Blazerkleid - Schwarz - Damen Jetzt shoppen 39,99 €

Elegant und klassisch ist das Blazerkleid in Schwarz. Es eignet sich ideal für ein Abendoutfit für feierliche Anlässe. Im Büro macht das Kleid ebenfalls eine gute Figur, es wirkt angezogen, aber nicht streng. Unter dem Blazerkleid können Sie mit Blusen in verschiedenen Farben experimentieren, ganz nach persönlichem Geschmack.

Blazerkleid mit Puffärmeln

Affiliate Link NA-KD Trend Blazerkleid - Pink Jetzt shoppen 54,95 €

Puffärmel waren 2022 kaum wegzudenken, jedes Textil setzte die Ärmel als optisches Highlight ein. 2023 spielt auch das Blazerkleid mit diesem Element. Das macht den angezogenen Look feminin und verspielt. Mit kurzen Ärmeln, Gürtel und Knallfarbe ist dieses Blazerkleid wunderbar für den Frühling und Sommer geeignet.

Ärmelloses Blazerkleid

Affiliate Link Blazerkleid mit Reverskragen Alba Moda Offwhite Jetzt shoppen 149,95 €

Vielseitigkeit zeichnet das Blazerkleid aus, deswegen gibt es nicht nur lange und kurze Ärmel, sondern auch ärmellose Blazerkleider. Sie eignen sich besonders gut für warme Temperaturen. In hellen Nuancen wie diesem Blazerkleid in Beige trotzt das Textil außerdem der Sonne und die Trägerin kommt nicht ins Schwitzen.

Affiliate Link Bluse aus Baumwollpopeline Jetzt shoppen 7,99 €

Das Kleid können Sie mit schönen Sandalen, ob flach oder mit Absatz, kombinieren. Ist es kühler, eignet sich eine weiße, langarmige Bluse oder ein leichter Pullover für darunter.

Wickel-Blazerkleid mit Gürtel

Der Blazer ist dafür bekannt, die weiblichen Formen optisch zu unterstützen, weil er oben breit und zur Taille hin schmal zuläuft. Betonen können Sie diese noch besser mit einem Wickel-Blazerkleid mit Gürtel, der die Taille schön hervorhebt.

