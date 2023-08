Die Modewelt ist andauernd im Wandel. Doch ein Kleidungsstück hält sich seit Jahrzehnten wacker: der Bleistiftrock. Er ist schlicht, elegant und vielseitig einsetzbar. Der stern zeigt, wie Sie den enganliegenden Klassiker in unterschiedlichen Situationen optimal kombinieren können.

Wenn es ein Kleidungsstück gibt, das die Kunst der Kombination beherrscht und sowohl im Büroalltag als auch in der Cocktailbar gut ankommt, dann ist es zweifellos der Bleistiftrock. Der figurbetonte Rock hat die Fähigkeit, Eleganz und Lässigkeit gleichermaßen zu verkörpern, und ist somit eines der vielseitigsten Juwelen in der Garderobe – und das bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Bleistiftrock: Bekannter Modedesigner gilt als Pionier

Die Entstehung des Bleistiftrocks reicht bis in die 50er Jahre zurück. Ein revolutionäres Jahrzehnt für die Frau, denn 1958 trat in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Kraft. Eine Frau durfte fortan an selbst über ihr Arbeitsverhältnis entscheiden – vorher war es ihr Mann. Die Modeindustrie suchte nun also nach einem Kleidungsstück für die Frau, das Komfort und Professionalität miteinander vereinte. Ein bis heute bekannter Modedesigner nahm sich der Herausforderung an und kreierte eine ganze Linie, die er schließlich dem Bleistiftrock widmete. Die Rede ist von Christian Dior.

Der französische Modedesigner Christian Dior gilt als Pionier dieser Ära. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Bleistiftrock zu einem Must-have für Modeikonen wie Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn & Co.. Bis heute dauert dieser Trend an und wird unter anderem von Kate Middleton, Meghan Markle, Victoria Beckham und Olivia Palermo getragen. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie Sie es den Stilikonen nachmachen können und den Bleistiftrock in Ihren Alltag interegrieren.

Stil und Seriosität dank des Bleistiftrocks

Der Bleistiftrock hat seine Ursprünge in der Arbeitswelt und wird oft im Zusammenhang mit Bürokleidung gebracht. Die klare Linienführung und die Passform lässt so manche Frau selbstbewusst und professionell wirken. Im Büro kann der Bleistiftrock mit einer klassischen Bluse, einem taillierten Blazer und eleganten Pumps kombiniert werden. Eine dezente Halskette oder ein Gürtel können den Look etwas aufpeppen, ohne dabei zu übertreiben.

Der Business-Look in Bars

Selbst wenn die Arbeit getan ist und die Abendstunden anbrechen, können Sie den Bleistiftrock weiterhin tragen – zum Beispiel zum Ausgehen. Der enganliegende Rock kann in der Bar ein verführerischer Blickfang werden. Um dem Outfit einen ausgehtauglichen Look zu verleihen, empfiehlt es sich, die Bluse gegen ein elegantes Oberteil mit funkelnden Details oder einen lockeren Pullover mit auffälligem Muster zu tauschen. Hohe Absätze verleihen dem Outfit einen Hauch von Glamour. Aber auch in Sneakers wird Ihr Outfit zum Hingucker. Runden Sie den Look mit auffälligen Ohrringen und einer glamourösen Clutch oder Tasche ab.

Bleistiftrock: Auch für entspannte Treffen geeignet

Ein Bleistiftrock kann auch für entspannte Anlässe passend sein. Wenn Sie ihn mit einem lockeren Oberteil, einer Jeansjacke und bequemen Schuhen kombinieren, erhalten Sie einen lässigen, aber dennoch schicken Look. Zu den entspannten Alltagssituationen können Besuche von kulturellen Veranstaltungen, Treffen mit Freunden, Restaurantbesuche & Co. gehören.

Der Bleistiftrock ist und bleibt ein zeitloser Klassiker der Modewelt und findet seinen Ursprung in den 1950er Jahren als Antwort auf die Ansprüche der arbeitenden Frau. Man könnte ihn gar als ein Symbol für den Wandel der Mode und der Frauenrolle ansehen. Seine klare Silhouette, die schmeichelnde Passform und vielseitige Einsetzbarkeit machen ihn zu einem wertvollen Kleidungsstück.

