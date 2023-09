Das Dirndl hängt im Schrank und wartet auf seinen Einsatz, doch die richtigen Accessoires fehlen noch? Hier gibt es Inspiration.

Das Oktoberfest 2023 steht vor der Tür. Damit unsere Tracht auch schön zur Geltung kommt, dürfen die richtigen Accessoires nicht fehlen. In Sachen Schuhe und Bluse herrscht dieses Jahr Extravaganz. Beim Schmuck darf es hingegen dezenter sein. Ein Überblick zu den trendigsten Wiesn-Accessoires 2023.

Extravagante Blusen

Tiefe Ausschnitte, viel Spitze, weite Puffärmel, Flügelärmel, aber auch kurze Volants sind dieses Jahr in Sachen Blusen angesagt. Das kann aus Dirndl-Designerin Kinga Mathe bestätigen. "Dieses Jahr werden wir ausgeschnittene Blusen, reichlich Spitze, aber auch Blusen mit Flügelärmeln zu sehen bekommen", verrät sie spot on news im Interview. "Dabei werden unfassbar spannende Verbindungen zwischen klassischen Elementen und moderner Raffinesse gezogen, die das Ganze so interessant machen."

Choker und zarte Ketten

Zarte Gold- oder Silberketten mit kleinem Anhänger sind dieses Jahr das perfekte Wiesn-Accessoire. Auch Layering, also das Tragen mehrerer Ketten, ist dabei erlaubt. Nach wie vor kommen aber auch die trendigen Choker, etwa enganliegende Halsbänder, zum Einsatz. Doch auch hier darf es dezent bleiben. Bei Ohrringen empfehlen sich Kreolen oder kleine Ohrstecker, die für leichten Glamour sorgen.

Spitze Ballerinas oder Cowboystiefel

Bei sonnigem Wetter greift Frau ohnehin gern auf den guten alten Ballerina-Schuh zurück. Modeliebhaberinnen tragen dieses Jahr aber vermehrt Modelle mit spitzer Form aus Wildleder. Die sehen nicht nur edel aus, sondern strecken das Bein optisch.

Da es auf der Wiesn bekanntlich aber auch gerne regnet, sollte auch festes Schuhwerk im Schrank bereitstehen. Chelseaboots mit hohem Schaft in Dunkelbraun, Bordeauxrot oder Schwarz passen zu jedem Dirndl. Wer etwas mutiger ist, kann aber auch auf coole Cowboystiefel setzen. Diese sind gerade in den verschiedensten Farben erhältlich und bilden einen lässigen Kontrast zum traditionellen Dirndl.