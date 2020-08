Bodysprays sorgen an heißen Sommertagen für Abkühlung und einen angenehmen Duft. So einfach lassen sie sich zu Hause selbst herstellen.

Keine Lust auf schwere Parfüms im Sommer? Bodysprays bieten die perfekte Alternative. Sie zaubern nicht nur einen frischen Duft, sondern haben auch einen kühlenden Effekt auf der Haut. Perfekt für warme Tage. In der Drogerie werden unzählige Produkte angeboten, warum sie aber nicht einfach selber machen? Alles, was es dazu braucht, sind ätherische Öle, destilliertes Wasser und ein paar frische Zutaten nach Wahl.

Blumig: Rosen oder Lavendel mit Vanille

Als Basis für das blumig duftende Bodyspray dient erkalteter Vanilletee. Diesen in eine Sprühflasche geben und mit drei Tropfen ätherischem Rosen- oder Lavendelöl anreichern. Die Flasche verschließen, im Kühlschrank aufbewahren und vor jedem Gebrauch gut schütteln. Da ätherische Öle auf empfindlicher Haut Reizungen verursachen können, sollte die Verträglichkeit des Bodysprays zunächst in der Armbeuge getestet werden. Später das Produkt lediglich am Körper anwenden, nicht im Gesicht.

Erfrischend: Aloe Vera mit Gurke

Wer es weniger blumig mag, kann auf einen Frischekick auf der Basis von Grünem Tee zurückgreifen. Diesen erkalten lassen und währenddessen eine halbe Gurke für die Weiterverarbeitung vorbereiten. Das Gemüse in Stücke schneiden, pürieren und durch ein Leinentuch pressen, um den Saft zu erhalten. Diesen gemeinsam mit dem Tee in eine Sprühflasche füllen und mit einem Esslöffel Aloe-Vera-Gel anreichern. Auch hier gilt vor dem Gebrauch: Gut schütteln, damit eine homogene Flüssigkeit entsteht.

Sommerlich: Kokosnuss mit Mandel

Viele assoziieren den Duft der Kokosnuss mit Sommer, Strand und Meer. Was also liegt näher als ein Bodyspray auf dieser Basis zu kreieren? Hierzu Kokosnusswasser in eine Sprühflasche geben und mit ein paar Tropfen ätherischem Mandelöl verfeinern. Auch Pfefferminzduft, ob aus Tee oder Öl gewonnen, passt hervorragend dazu. Im Kühlschrank aufbewahrt halten sich die selbst gemachten Bodysprays etwa eine Woche lang.