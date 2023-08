von Anna Scheibe Wäre der Bohemian Style ein Gericht, so würde er sich aus drei Zutaten zusammensetzen: Man nehme etwas verträumten Hippie-Flair der 70er Jahren, verrühre diesen mit folkloristischen Elementen und kombiniere das Ganze mit modernen Ethno-Mustern. Fertig ist ein neuer Modetrend für den Sommer 2023.

Der Bohemian Style, kurz Boho genannt, setzt sich zwar aus vielen Elementen der (modischen) Vergangenheit zusammen, ist aber dennoch zeitgemäß: Fließende Stoffe, verspielte Elemente und wilde Prints verpassen den Kleidern einen unvergesslichen Look, der nicht nur im Sommer getragen werde kann. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf unterschiedliche Styles vor und verraten Ihnen, welche Boho-Kleider in diesem Jahr besonders gerne getragen werden.

1. Boho-Häkelkleider

Besonders gut für warme Sommertage geeignet (und dementsprechend weniger für den Herbst) sind Boho-Häkelkeider. Die feinen Muster liegen meist eng auf der Haut an und lassen tief blicken. Dementsprechend gut lässt sich das Outfit beispielsweise mit einem Bikini am Strand tragen – in Kombination mit einem großen Strohhut, Kreolen und feinen Riemchensandalen. Wer gerne gewagtere Outfits trägt, kann das Häkelkleid auch zum Feiern anziehen.

2. Boho-Kleider mit Spitze

Ob lang oder kurz, mit Ärmeln oder ohne: Typisch für (meist transparente) Boho-Kleider sind Spitzenapplikationen. Entweder großflächig aufgetragen oder nur in einzelnen Bereichen – wie zum Beispiel dem Dekolletee. Alternativ dazu zählen auch Boho-Kleider mit Rüschen oder Volants mit zu den Sommertrends des Jahres. Dazu gut kombinieren lassen sich beispielsweise feminine Sandalen oder auffälligen Keilsandaletten in Naturtönen.

3. Boho-Kleider mit Kragen

In diesem Jahr sind kurze wie lange Boho-Kleider mit hoch geschlossenem Kragen ebenfalls im Trend. Und damit es an heißen Sommertagen nicht zu warm wird, besitzen die meisten Modelle keine Ärmel – auch bei den Materialien wird auf luftig-leichte Stoffe gesetzt, die den Körper gekonnt umspielen. Und wenn es doch mal etwas kälter wird, lassen sich die Kleider ideal mit einer dünnen Strickjacke (am besten in gedeckten Farben) kombinieren.

4. Boho-Kleider mit Mustern

Bunt bedruckte Boho-Kleider mit unterschiedlichen Styles dominieren den Sommer 2023: Dabei spielt es keine Rolle, ob sich Retro-Motive oder Ethno-Elemente auf dem Stoff befinden, romantische Blumenmuster oder Animal Prints. In diesem Jahr ist alles erlaubt, was die Modebranche hergibt. Um den Stilbruch perfekt zu machen, lassen sich die zarten Schnitte mit klobigen Boots oder einer Lederjacke besonders gut kombinieren.

5. Midi- und Maxikleider im Boho Style

Last but not least zählen Midi- und Maxikleider im Boho Style zu den Trends des Sommers. Das Schöne an dem Boho Look ist zudem, dass er jeder Figur gut steht – somit gibt es ebenso passende Kleider mit langen oder kurzen Ärmeln für Curvy-Frauen. Ob Midi- oder Maxi-Länge spielt dabei keine Rolle, da beide Looks 2023 angesagt sind. Dementsprechend groß ist das Angebot an passenden Boho-Kleidern.

