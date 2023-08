Bomberjacken-Trend: Diese drei Modelle sind im Sommer 2023 angesagt

Bomberjacken liegen 2023 in unterschiedlichen Varianten im Trend

von Mareike Fangmann Die Bomberjacke hat sich zu einem Mode-Klassiker entwickelt, der auch 2023 im Trend liegt. Wir stellen drei besonders angesagte Modelle für den Sommer vor.

Die Bomberjacke ist sicherlich eines der lässigsten It-Pieces, das einem Outfit im Handumdrehen mehr Coolness verleiht. Man erkennt die Blouson-Jacken daran, dass sie oftmals elastische Arm- und Hüftbunde aufweisen und einen niedrigen Stehkragen haben. Mittlerweile ist die Jacke in vielen Kleiderschränken zu finden – unabhängig vom Geschlecht. Auch im Sommer 2023 liegen Bomberjacken im Trend. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen sind vor allem diese Modelle angesagt.

1. Trend: Leder-Bomberjacke

Auch Lederjacken zählen 2023 zu den Trends. Nicht verwunderlich also, dass sich Leder beziehungsweise veganes oder Kunstleder auch als Material im Bomberjacken-Trend wiederfinden. Der lässige Schnitt und das cool wirkende Material passen hervorragend zusammen. Die Bomber-Lederjacke kann ruhig etwas weiter geschnitten sein und Details wie auffällige Reißverschlüsse oder Lammfell-Imitat als Fütterung aufweisen.

2. Trend: Klassische Bomberjacke

Affiliate Link Urban Classics Bomberjacke Jetzt shoppen 55,37 €

Wie bei den Lederjacken-Trend auch kann man mit dem Klassiker in diesem Jahr – und generell – nichts falsch machen. Bei Bomberjacken ist der Klassiker an US-amerikanische Fliegerjacken aus Nylon angelehnt. Der Klassiker ist also eine olivgrüne beziehungsweise Khaki-Bomberjacke im Nylon-Look. Aber auch Modelle, die ein wenig davon abweichen und beispielsweise Aufdrucke oder andere Details aufweisen, können 2023 problemlos ausgeführt werden.

3. Trend: Oversized-Bomberjacke

Affiliate Link Onsoyours Bomberjacke Oversized Patchwork Jetzt shoppen 23,69 €

Es geht aber noch lässiger: Die Bomberjacke kommt 2023 mit einem Klassiker-Upgrade daher, nämlich dem Oversized-Look. Die Jacken dürfen also gern länger und weiter als gewohnt daherkommen. Manche Marken setzen auch auf extra aufgeplusterte Ärmel, die den coolen Look noch unterstreichen. Kuschelig und casual wirken vor allem Oversized-Modelle im College-Jacken-Stil, die mit Prints oder Aufnähern daherkommen. Sie dürfen auch mit farbigen Highlights für die Extraportion Aufmerksamkeit sorgen.

Tipp: Am einfachsten lassen sich Bomberjacken mit Jeans und Sneakern oder Boots kombinieren, um den lässigen Stil zu unterstreichen. Frauen können die Trend-Jacken aber auch mit einem Strickkleid oder einer Rock-Strumpfhosen-Kombi stylen, um einen kleinen Stilbruch-Faktor zu erzeugen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.