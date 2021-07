Bonnie Strange folgt keinen Trends. "Ich orientiere mich überhaupt nicht an dem, was gerade 'in' ist oder nicht", verrät sie im Interview.

"Ich weiß ehrlich gesagt nie, was gerade Trend ist", überrascht Schauspielerin und Model Bonnie Strange (34) im Interview. Die 34-Jährige stand gerade für die neue Lascana Sommerkampagne "Your World. Your Rules. Your Style" vor der Kamera. Das ist ihr liebstes Must-have in den heißen Sommermonaten.

Sie sorgen mit Ihren Styles gern für Aufsehen. Welche Fashion-Trends tragen Sie aktuell am liebsten?

Bonnie Strange: Ich weiß ehrlich gesagt nie, was gerade Trend ist. Was ich mega cool finde ist, dass es mittlerweile einfach alles gibt, was man haben möchte. Egal, wie du dich stylen möchtest, du bekommst es. Du kannst sogar selbst Trends erschaffen, wenn du möchtest. Wie cool ist das?

Sie standen für die Lascana Sommerkampagne "Your World. Your Rules. Your Style" vor der Kamera. Wann haben Sie selbst Ihren heutigen Modestil für sich entdeckt?

Strange: Das, was ich jetzt trage, ist eigentlich das gleiche wie früher. Ich mochte immer Styles aus verschiedenen Dekaden und inspiriert durch die verschiedensten Musikrichtungen. Egal ob Pop, Rock, Punk oder so - ich habe mir immer viel von Sängern und Künstlern abgeschaut.

Was raten Sie Frauen, die sich in Fashion-Fragen schwertun und ihren eigenen Stil noch nicht gefunden haben?

Strange: Das Beste ist, sich einfach viele, viele Bilder anzuschauen. Egal, ob von Promis oder Musikern, die man mag - solche Persönlichkeiten inspirieren ungemein. Da kann man auch ruhig mal was nachkaufen und ausprobieren.

Welche Trends sind in diesem Sommer besonders angesagt?

Strange: Für mich gibt es keine wirklichen Trends. Ich orientiere mich überhaupt nicht an dem, was gerade 'in' ist oder nicht, das entscheide ich immer für mich selbst.

Was ist Ihr absolutes Must-have im Sommer?

Strange: Einen Bikini zu finden, in dem man sich wohl fühlt. Jede Frau sollte mindestens einen Bikini haben, in dem sie sich richtig gut und sexy fühlt!