von Anna Scheibe Besser bekannt als Schlaghose, feiert die Bootcut Jeans 2023 ihr Mode-Comeback. Ähnlich wie in den 1970er Jahren zeichnet sich das figurbetonte Modell durch eng anliegende Beine aus, die unterhalb der Knie breit auslaufen. Das sind die aktuellen Trends.

Der Name leitet sich aus den englischen Begriffen Boot (übersetzt "Stiefel") und Cut (übersetzt "Schnitt") ab. Der weite Schlag war also ursprünglich dafür gedacht, dass die Jeans locker über jeden Stiefel passen. Heutzutage wird die Hose aber auch gerne mit anderen Schuhen kombiniert, wie zum Beispiel High Heels oder Sneaker. In Kombination mit einem lockeren Hemd, einem groben Strickpullover oder einem schicken Blazer kreieren Sie den perfekten Winter-Look. Im Folgenden stellen wir Ihnen dazu passende Bootcut Jeans-Trend 2023 vor.

Slim Bootcut

In diesem Jahr angesagt sind Slim Jeans, sprich figurbetonte Hosen mit eng anliegenden Beinen, die an den Waden etwas weiter ausfallen. Modeketten wie H&M fassen ein breites Sortiment an Bootcut Jeans, die 2023 im Trend liegen – wie zum Beispiel dieses Slim-Modell: Die ausgewaschene Hose aus stretchigem Denim hat eine schmale Passform mit hohem Bund. Aber auch klassische Bluejeans mit weit ausgestellten Beinabschlüssen sind hier erhältlich.

Weite Schnitte

Wer besonders großen Schlag oder auch locker sitzende Hosen bevorzugt, wird bei & Other Stories fündig. Der Onlineshop führt ebenfalls die neuestens Bootcut Jeans-Trends 2023, angeführt von mutigen Farben wie bei diesem Bootcut-Modell mit hohem Bund in Rosa – oder auch diese weite Jeans mit Bügelfalten (und Hang zur Übertreibung). Wer sich in diesem Jahr modisch austoben möchte und sich an extremere Outfits herantraut, wird hier sicher fündig.

High Waist Jeans

Was in dieser Saison ebenfalls in keinem Kleiderschrank fehlen darf, sind hoch geschnittene Bootcut Jeans. Ob mit feinen Raffinessen versehen wie seitlichen Schlitzen und angedeuteten Tragefalten oder Washed-Effekten – 2023 liegen High-Waist-Modelle hoch im Kurs. Besonders beliebt ist auch hier elastisches Denim, das jede Figur gekonnt umschmeichelt und für den nötigen Komfort an den richtigen und wichtigen Stellen sorgt.

Designer-Hosen

Während Anbieter wie H&M, & Other Stories oder auch C&A ihre eigenen Marken – meist zu fairen Preisen – vertreiben, sind über die Online-Plattform von Rebelle gebrauchte (und sehr gut erhaltene) Hosen von großen Marken erhältlich. Ob Jacob Cohen, Levi’s oder Stella McCartney: In dem Secondhand Shop finden Sie eine Vielzahl angesagter Bootcut Jeans-Trends 2023 bekannter Designer.

