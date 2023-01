Dieser Schuh begleitet uns auch weiterhin: Beige Boots, die ein wenig Helligkeit in die ersten Wintermonate des neuen Jahres bringen. Egal in welcher Form, mit welcher Absatzhöhe oder welchen Details – für jeden ist das passende Paar dabei. Diese Modelle liegen 2023 im Trend.

Die Auswahl im Schuhschrank langweilt Sie? Am Anblick Ihrer schwarzen Boots haben Sie sich sattgesehen? Dann ist ein beigefarbenes Exemplar genau das richtige. Der helle Hingucker peppt selbst unspektakuläre Kleidung so richtig auf. Stars wie Blake Lively, Kim Kardashian, Caro Daur & Co. machen es vor. Welche Modelle besonders gefragt sind, lesen Sie in der folgenden Übersicht.

Beige Boots Trend 2023: Der Klassiker

Die gehen immer! Beigefarbene Boots mit hohem Schaft und wenig Schnickschnack schmeicheln nicht nur der Figur, sie passen auch zu jedem Outfit. Egal ob zum Kleid oder Rock, unter einer weiten Hose oder über einer engen Hose – die Boots machen den Winterlook komplett.

Der beigefarbene Chunky Boot

Die klobigen Stiefeletten mit breitem Absatz sind bereits seit über zwei Jahren ein Must-have. Der Trend zur beigen Farbe ist auch auf dieses beliebte Modell übergegangen. Die bequemen Chunky Boots lassen die Figur schlanker wirken. Denn die dicke Sohle schummelt ein paar Zentimeter Körpergröße hinzu und streckt die Beine. Sie sind aus dem Schuhschrank nicht mehr wegzudenken und lassen sich zu allem kombinieren – sogar zur Jogginghose.

Beige Boots im Cowboy-Look

Wild, Wild, West: Ausgefallener wird es mit den beigefarbenen Boots im Cowboy-Design. Sie verleihen dem Outfit das gewisse Etwas. Den Boot gibt es in etlichen Ausführungen: Wildleder, Glattleder, mit Mustern, Laschen & Co.. Modemutige Cowgirls brauchen das trendige Paar also unbedingt in ihrem Sortiment.

Schicker Schnürschuh

Wer es gern cool und lässig mag, sollte zu beigefarbenen Boots mit Schnürung greifen. Mit gleichfarbigen Senkeln und einem Schleifchen sticht der Schuh noch mehr ins Auge, als dieser es ohnehin schon tut. Vor allem zu einem engen Kleid wirkt der Schnürschuh gar auflockernd.

Beige Boots Trend 2023: Mit Absätzen hoch hinaus

Es darf auch mal in die Höhe gehen? Gut! Denn die beigefarbenen Boots gibt es auch mit Absätzen. Die erhöhten Hacken schmeicheln bekanntlich der Figur und sorgen für Eleganz. Zu Kleidern und Röcken wirken die hohen Schuhe besonders schick.

Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.