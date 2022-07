Am Hochzeitstag kann es gar nicht funkelnd und elegant genug zugehen – oder doch? Mit diesen Brautschmuck-Trends 2022 zieht die Braut alle Blicke auf sich.

Der Hochzeitstag ist ein Tag, der wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben wird. Umso wichtiger ist es daher für viele Bräute, einen Hingucker-Auftritt hinzulegen: Brautkleid, Accessoires und Schmuck sollten stimmig sein. Aber wie sehen die Brautschmuck-Trends 2022 aus? Eher dezent oder doch lieber auffällig?

Brautschmuck-Trends 2022: Zart und klassisch zur Trauung

Caroline Freisfeld von Brahmfeld & Gutruf weiß, was derzeit angesagt ist. Seit 1743 ist das Juweliergeschäft Hamburgs bekannte Adresse für Schmuck und das älteste existierende in Deutschland. Die Expertin hat dem stern verraten, was gefragt ist: "Seit dem 17. Jahrhundert ist es in Europa Brauch, weiße Brautkleider, die Farbe der Unschuld, zu tragen. Entsprechend zart sollte auch der Schmuck sein. Wir empfehlen den Bräuten zarten Brillantschmuck, gerne auch mit einer Perle, dessen Farbe sich im Brautkleid wiederfindet." Dieser Trend zur zeitlosen Eleganz sei auch 2022 nach wie vor angesagt.

Freisfeld empfiehlt, dass die Braut aber ruhig etwas Farbe bekennen darf: "Da eine Braut dem Brauch nach auch immer etwas Blaues tragen soll, sind blaue Details im Schmuck auch sehr passend. Ob ein kräftiger Saphir, ein changierender Tansanit oder ein Aquamarin, dies sind die Steine der Wahl, die als Ohrring, Anhänger oder Ring getragen werden können." Dabei sollten sie zurückhaltend, aber ruhig hochwertig daherkommen, um Blicke auf sich zu ziehen.

Weitere (Braut-)Schmuck-Trends 2022

Zur Trauung seien "Statement Pieces" nicht zu empfehlen, aber: "Am Abend kann man dann natürlich das Äußere durch auffällige Schmuckstücke auflockern", findet die Expertin. Auch die Gäste dürfen sich aktuell dem Motto "mehr ist mehr" widmen, findet Caroline Freisfeld. Gerade, weil wir in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie auf Feiern verzichten mussten, darf es jetzt richtig pompös und auffällig sein, wenn es an die Party geht.

