US-Schauspielerin Brie Larson (29, "Captain Marvel") war bei der "Time 100"-Gala in New York zu Gast. Über den roten Teppich wandelte sie dabei in einem trägerlosen, frühlingsgrünen Kleid. Das bodenlange Outfit hatte neben einem V-Ausschnitt einen ausladenden Faltenwurf, der ab der mit Doppelknöpfen versehenen Taillierung nur noch durch zwei schlichte, eingenähte Taschen ergänzt wurde. So konnte die 29-Jährige lässig ihre Hände verstauen, wenn sie sich nicht gerade in eine elegante Red-Carpet-Pose warf.

Die nun mit dem Mega-Blockbuster "Avengers: Endgame" im Kino vertretene Larson verbreitete aber nicht nur farblich, sondern auch mit ihrem Lächeln Frühlingsstimmung. Ergänzt wurde ihr glamouröser Look durch kleine, goldene Ohrringe und smaragdgrün funkelnde Ohrstecker. Dazu trug sie einen großen, edelsteinbesetzten Ring an ihrem rechten Mittelfinger. Ihre Haare hatte sie rechtsseitig nach hinten gesteckt frisiert.