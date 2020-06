Britney Spears (38, "Toxic") und ihr Partner Sam Asghari (26) genießen einen Tag am Strand. Doch ein Detail sorgt bei den Bildern, die Spears bei Instagram postet, für Verwirrung: Das Paar trägt beim Sonnenbaden einen Mund-Nasen-Schutz. Die beiden halten sich damit an eine Regelung in Kalifornien, die anordnet, in der Öffentlichkeit immer eine Maske zu tragen.

Auch beim Sonnenbaden vor Corona geschützt

Zu ihrem weißen Mundschutz trägt die 38-Jährige einen Triangel-Bikini mit rosafarbenen Bändchen und grau-schwarzem Leo-Print. Ihre Haare hat die Sängerin lässig zu einem Half-Bun gebunden, die restlichen Haare fallen ihr in lockeren, verwehten Beach-Waves über die Schultern. Als Highlight setzt Spears auf eine enganliegende, schwarze Kette. "Alles, was du brauchst, ist Liebe und den Strand", kommentiert Spears den Post.

Ihr 26-jähriger Freund, Fitnesstrainer Sam Asghari, setzt in Sachen Mundschutz auf den klinischen Look in Hellblau. Die Schnappschüsse zeigen Spears und Asghari auf ihren Handtüchern im Sand liegend. Die beiden sind seit 2016 ein Paar.