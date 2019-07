Sängerin Britney Spears (37, "Glory") überraschte mit einem ganz besonderen Auftritt in Los Angeles: Zur Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" (dt. Kinostart: 15. August 2019) erschien sie zum ersten Mal mit ihrem Freund Sam Asghari (25) auf dem roten Teppich. Die Sängerin ist bereits seit 2016 mit dem Personal Trainer liiert. Auch wenn die beiden in den sozialen Medien Fans an ihrer Liebe teilhaben lassen - bei einem öffentlichen Event traten sie bisher nicht gemeinsam auf.

Kuss auf dem roten Teppich

Spears und Asghari küssten sich sogar vor den Kameras - der 25-Jährige hielt diesen Moment in einem kleinen Video auf Instagram fest. Auch Spears teilte einige Fotos der Premiere mit ihren Fans.

Glamouröse Outfits

Zu dem besonderen Anlass hatte sich die Sängerin in Schale geworfen: Sie trug ein rotes One-Shoulder-Kleid mit einer kleinen Aussparung in der Mitte. Dazu kombinierte der Pop-Star schwarze High Heels. Eine silbern glitzernde Choker-Halskette und dezenter Ohrschmuck unterstrichen den glamourösen Auftritt. Die blonden Haare hatte die 37-Jährige zu einem lockeren Zopf gebunden. Ihr Gesicht betonte sie mit Smokey Eyes und einem natürlich wirkenden Make-up.

Asghari trug einen cremefarbenen Anzug und kombinierte diesen mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Krawatte und braunen Chelsea-Stiefeln aus Wildleder. Das Paar hatte sich beim Dreh des Musikvideos für den Hit "Slumber Party" im Jahr 2016 kennengelernt. Auf Instagram machten sie ihre Beziehung an Neujahr 2017 öffentlich.