Verspielt und dennoch elegant präsentierte sich Brittany Snow (33, "Pitch Perfect") bei der Premiere von "Someone Great" in Los Angeles. Ihr schwarzer Jumpsuit war durchgehend mit einem goldenen Blumenmuster bedeckt. Damit liegt die Schauspielerin voll im Trend: Der Klassiker unter den Prints ist 2019 wieder total angesagt. Spaghettiträger und ein tiefer Ausschnitt schmeichelten Snows Silhouette und sorgten außerdem für einen sexy Look.

Dazu wählte Snow eine schwarz-goldene Clutch und zarte High Heels mit schwarzen Riemchen. Auch die Accessoires harmonierten mit dem Outfit: Ohrringe und Ringe glänzten ebenfalls in Gold. Mit langen Wimpern und einem schimmernden Lidschatten setzte sie ihre Augen in Szene. Ein Lippenstift im Nude-Ton rundete das Make-up ab. Ihre angesagte Ginger-Mähne steckte sie im Nacken zusammen und ließ die Längen in sanften Wellen hinabfallen.