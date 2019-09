Es ist der perfekte Mix aus Romantik, Eleganz und einem Hauch Coolness: Broderie Anglaise. Kleidungsstücke aus Lochspitze waren nicht nur in den vergangenen Sommermonaten echte Highlights, sie begleiten uns auch noch im Spätsommer und Herbst. Denn die Teile sind perfekt dazu geeignet, auch im Alltag für ein wenig Urlaubsflair zu sorgen.

Besonders schön: Broderie Anglaise mit Volants

Besonders in Kombination mit Volants verbreitet die Lochspitze ihre romantische Wirkung. Bei der Staffel-Premiere ihrer Serie "The Handmaid's Tale" trug Schauspielerin Elisabeth Moss (37) beispielsweise ein sommerliches Mini-Kleid, das gleich mehrere Trends in sich vereinte. Das Broderie-Anglaise-Material harmonierte perfekt mit den angesagten Puffärmeln sowie den auf Dekolleté-Höhe angebrachten Rüschen.

Woher kommt Broderie Anglaise?

Bei Broderie Anglaise - oder eben auch Lochspitze - handelt sich um Spitze, die durch winzige, umstickte Löcher verschiedenste Formen bildet. Die Technik entstand im 16. Jahrhundert in Tschechien, verbreitet wurde die Lochspitze aber vor allem ab dem 19. Jahrhundert von England aus. Jahrzehnte später fand das Material prominente Liebhaberinnen: Brigitte Bardot (84) heiratete in Lochspitze, Pippa Middleton (36) gab in Lochspitze ihre Verlobung bekannt, während Angelia Jolie (44) die Spitze schon das eine oder andere Mal auf dem roten Teppich präsentierte...

Broderie Anglaise im Herbst 2019

Egal ob als Verzierung an Blusen-Ärmeln und -Krägen oder im All-Over-Look als Midi-Kleid: Der Lochspitzen-Trend kennt in den kommenden Monaten keine Grenzen. Broderie Anglaise bringt uns einen Hauch von Saint-Tropez in die kommende Herbst-Saison und sorgt für einen femininen, romantischen und frischen Style-Faktor.