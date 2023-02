Lamination ist eine beliebte Behandlung beim Kosmetiker – allerdings sehr kostspielig. So liften Sie ihre Augenbrauen zuhause. (Symbolbild)

Brow Lamination: So funktionert das Augenbrauen-Lifting für Zuhause

Viele Menschen sehnen sich nach buschigen, gekämmten Augenbrauen. Kosmetiker bieten sogenannte Brow Laminations an, die genau das ermöglichen. Nur sind die Behandlungen oft mit hohen Kosten verbunden. Hier lesen Sie alles, was Sie über die Technik wissen müssen.

Früher galt: Je dünner, desto besser. In den 1930er-Jahren wurden Augenbrauen abrasiert, um sie anschließend mit einem feinen Stift wieder nachzumalen. Heutzutage ist das Gegenteil en vogue. Das britische Model Cara Delevingne machte es vor: Sie war eine der ersten, die mit ihrer Haarpracht über den Augen aufgefallen ist. Ihre breiten, buschigen Brauen wurden zum Markenzeichen. Viele zahlen nun eine Menge Geld, um auch so füllige Augenbrauen zu bekommen. Eine Brow Lamination mit Zupfen, Lifting und Färben kostet im Kosmetikstudio bis zu 100 Euro. Mit Sets zum Selbermachen kann eine Menge Geld gespart werden.

Was ist eine Brow Lamination?

Feine, dünne Härchen, die sonst inmitten der Augenbrauen verloren gehen, werden mithilfe des Augenbrauen-Liftings sichtbar gemacht. Die gesamte Braue wird dafür nach oben gebürstet und fixiert. Dabei helfen chemische Stoffe – ähnlich wie bei einer Dauerwelle. Durch die semi-permanente Umformung werden kleine Lücken gefüllt und die Brauen in Form gebracht.

So funktionert die Brow Lamination

Hier eine Anleitung:

Im ersten Schritt werden die Augenbrauen gereinigt und von Make-up befreit. Die Haut um die Augenbrauen sollte dann mit einer Creme eingerieben werden, um sie zu schützen. Die Augenbrauen werden in die gewünschte Form gekämmt und mit einem Gel fixiert. Nach einer bestimmten Einwirkzeit wird das Gel abgewischt. Das Laminierungsmittel wird aufgetragen. Und jedes einzelne Haar wird nach oben gekämmt. Die Brauen werden mit einer Klarsichtfolie abgedeckt. Das Mittel braucht ca. zehn Minuten, um die Haare zu fixieren – die genaue Einwirkzeit ist abhängig vom Haartyp. Das Mittel wird mit einem Tuch oder Wattepad entfernt. Bei Bedarf kann nun eine Haarkur Fertig! Die Augenbrauen können nun in die gewünschte Form gekämmt werden und bleiben so. Nun kann, falls nötig, noch gefärbt und gezupft werden, um die Form zu optimieren

Brow Lamination: Für wen ist es geeignet?

Die Lamination-Technik eignet sich besonders für Menschen mit störrischen Augenbrauen. Oder Brauen, die in alle Richtungen wachsen. Menschen mit hellen Augenbrauen bekommen dadurch einen ausdrucksstärkeren Blick. Spärliche Augenbrauen werden durch die Lamination verschönert. So wirken sie natürlich voluminös.

Vorsicht bei der Anwendung!

Bei der Brow Lamination wird mit verschiedenen chemischen Flüssigkeiten gearbeitet. Deswegen sollten Anwender äußerst vorsichtig damit umgehen. Kontakt mit den Augen sollte unbedingt vermieden werden. Außerdem ist es möglich, dass Allergien gegen die chemischen Stoffe ausgelöst werden. Das sollten Sie vorher herausfinden. Es kann ansonsten zu starken Reaktionen kommen.

Die Einwirkzeit des Stoffes sollte auch unbedingt eingehalten werden. Ansonsten kann es zu einer starken Beschädigung der Haarstruktur kommen mit anschließendem Haarverlust.

Nach der Brow Lamination

Die Augenbrauen dürfen nach der Lamination nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Möglichst 24 Stunden lang darf das Gesicht bzw. die Augenbrauenpartie nicht gewaschen werden. Nach zwei Tagen empfiehlt es sich, einen Haarconditioner zu verwenden. Einfach eine Spülung in die Augenbrauen einbürsten und zwei Minuten einwirken lassen. Dadurch bleiben die Haare länger glatt. Täglich sollten die Haare in Wuchsrichtung und nur im nassen Zustand gekämmt werden. Dann einfach lufttrocknen lassen.

Wer auf das Färben der Brauen verzichtet, kann einen feinen Augenbrauenstift benutzen. Einfach kleine Härchen zwischen ein paar echten malen. Damit werden kleinen Lücken gefüllt und die Augenbraue bekommt eine dunklere Nuance.

Quelle: "Women's Health"

