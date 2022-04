Die Tage werden wärmer, die Accessoires cooler: Wie Sie den Bucket-Hat-Trend 2022 stylen und welche Modelle derzeit angesagt sind.

Frühling und Sommer verbinden wir in der Regel nicht nur mit längeren Tagen, besserem Wetter, guter Laune und Outdoor-Treffen, sondern auch mit luftiger und fröhlicher Kleidung. Scheint die Sonne mehr, sind aber auch Kopfbedeckungen wieder im modischen Fokus. 2022 ist das besonders eine: der Bucket Hat, der im Trend liegt. Welche Modelle das genau sind und wie man das Accessoire am besten stylt, verraten wir.

Was ist ein Bucket Hat?

Bucket Hat ist der englische bzw. modische Begriff für einen Fischerhut, also einen Hut mit einer schmalen, nach unten abfallenden Krempe. Klassischerweise besteht das Accessoire aus strapazierfähigem Baumwollgewebe, also etwa Canvas oder auch Denim. Manchmal hat die Kopfbedeckung auch Metallösen zur Belüftung. Mittlerweile gibt es das Trend-Piece in allen möglichen Varianten, mit breiter oder schmaler Krempe, bunt, einfarbig, in Metallic-Optik oder auch aus Kunstfell.

Bucket Hat: Diese Modelle liegen 2022 im Trend

Schon im vergangenen Jahr begleitete uns der Bucket Hat durch die Mode-Saison. Die Variante mit extrabreiter Krempe und Schlapphut-Optik war besonders angesagt. Zudem durfte das Trend-Piece nicht nur unifarben, sondern auch mit Blumen- oder Animal-Print versehen sein. 2022 ist die Experimentierfreude ebenso groß. So dürfen es zum einen zwar lässige, einfarbige Bucket Hats sein, die mit kleinen Highlights wie einem Kontraststreifen oder Logo Akzente setzen. Damit versprühen sie ein Retro-Feeling, das derzeit sowieso beliebt ist.

Affiliate Link Levi's® Fischerhut Poster Logo Bucket Hat Jetzt shoppen 28,99 €

Zudem sind aber auch Hingucker-Accessoires im Trend, wie der angesagte Fischerhut mit Animal-Print oder auch Blumen oder grafischen Mustern.

Affiliate Link Reebok Classic Ballonmütze »Classics Summer Bucket Hat« Jetzt shoppen 28,00 €

Etwas dezenter und noch sommerlicher geht es mit einem Bucket Hat im Sommerhut-Stil daher. Luftige Modelle, die nicht nur modisch sind, sondern auch die Sonne abhalten, liegen 2022 im Trend, eine große Krempe ist also angesagt. Ebenso wie Modelle mit Kordeln oder solche im Cord- oder Jeans-Look.

Affiliate Link Bucket Hat Denim Jetzt shoppen 15,99 €

Der Bucket-Hat-Trend ist übrigens sowohl für Männer als auch für Frauen derzeit angesagt, ebenso auch für Kids. Und: An kälteren Tagen lohnen sich Modelle im Flausch-Look aus Kunstfell. Sie halten zudem warm – erfüllen also ebenfalls Stil- und Praxis-Zweck.

Tipp: Mit Gutscheinen für Mode und Kleidung, etwa einem Gutschein von Asos, können Sie übrigens bei vielen verschiedenen Shops beim Einkaufen sparen.

So stylen Sie den Bucket-Hat-Trend richtig

So wie es mit anderen Accessoires auch ist, kommt der Bucket-Hat-Trend am besten zur Geltung, wenn er sich harmonisch in das restliche Outfit integriert und vorhandene Elemente aufgreift. Tragen Sie beispielsweise eine rote Tasche, sollte der Bucket Hat nicht unbedingt lila sein, sondern in einem ähnlichen Farbton. Allerdings: Modemutige können sich mit dem Fischerhut auch kreativ ausprobieren und gekonnt einen besonderen Hingucker schaffen, der sich absichtlich vom restlichen Look abhebt. Eine schlichte Shirt-Jeans-Sneaker-Kombi kann beispielsweise toll mit einem Highlight wie einem knalligen Fischerhut oder einem mit auffälligem Muster gepimpt werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.