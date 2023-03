Auftritte wie diese sind eine Rarität: Matthew McConaugheys Frau Camila hat mit ihren Kindern Levi und Vida die Fashion Week Paris besucht.

Model Camila Alves McConaughey (41) macht die Pariser Fashion Week zu einer Familienangelegenheit. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Levi (14) und Vida (13) besuchte die Frau von Schauspieler Matthew McConaughey (53) die Show von Stella McCartney. Mutter und Kinder gaben dabei ein stylisches Trio ab.

Das Model zeigte sich in einem schicken Hosenanzug in Weiß, bestehend aus einer weiten High-Waist-Hose und Crop-Blazer. Darunter trug Alves McConaughey lediglich ein schwarzes Bustier, sodass sie ein wenig Bauch und Dekolleté präsentierte. Ein cremefarbener Hut, goldene Ketten und hohe Stiefeletten mit Schlangenoptik machten den Look komplett.

Verblüffende Ähnlichkeit zu ihren Eltern

Sohn Levi, der seinem berühmten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, schlüpfte für seinen modischen Auftritt in eine graue Karokombination aus Oversize-Anzugshose und Bomberjacke. Darüber trug er ein weißes Hemd. Schwester Vida, die optisch ganz nach ihrer Mutter kommt, zeigte sich in einem weißen Jersey-Kleid in Midilänge und mit Print. Dazu kombinierte sie beige Boots im trendigen Pantoffelstil.

Dass die Familie so selbstischer in Paris auftritt, ist nach den Neuigkeiten vom vergangenen Wochenende alles andere als selbstverständlich. Denn Camila Alves McConaughey berichtete auf Instagram von einem Horrorflug von Austin nach Frankfurt - inklusive Notlandung in Washington. Einige Passagiere kamen anschließend in ein Krankenhaus. Ob ihr Mann und die Kinder ebenfalls an Bord waren, ist unklar.

Camila Alves und Matthew McConaughey sind seit 2012 verheiratet. Neben Levi und Vida haben sie außerdem Sohn Livingston (10).