Bei ihrem Presse-Auftritt auf dem Capital Summertime Ball in London wirkte Sängerin Camila Cabello (21, "Havana") süß und sexy zugleich. Das lag nicht zuletzt an ihrem angesagten Blazerkleid aus scharlachroter Seide, für das sie sich am gestrigen Samstag entschieden hatte. Das langärmelige Dress aus dem Londoner Modehaus "House of CB" bezirzte nicht nur durch die strahlende Farbe, sondern auch durch einen aufreizenden XXL-Ausschnitt, welcher der 21-Jährigen bis auf Taillenhöhe reichte. Von dort an fiel es in einen leicht ausgestellten, kurzen Rockteil.

Um den Look möglichst clean zu lassen, verzichtete die kubanisch-US-amerikanische Sängerin auf einen BH. Auch ihre Schmuckauswahl fiel eher gering aus. Lediglich ein Paar kleine Diamant-Kreolen sowie ausgewählte Ringe unterstützten das sinnliche Outfit. Dazu kombinierte Cabello schwarze Plateau-Sandaletten mit funkelnden Pailletten-Applikationen im Blumen-Design von Sophia Webster (33). Ihre Haare hatte sie im Nacken locker hochgesteckt, Pony und kurze Strähnen fielen ihr ins Gesicht, das besonders durch Smoky Eyes mit leichten Gold-Effekten hervorstach.