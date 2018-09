Dass die beiden US-Rapperinnen Cardi B (25, "Invasion of Privacy") und Nicki Minaj (35, "Queen") nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind, ist nichts Neues. Jetzt artete der Streit am Rande der New Yorker Fashion Week beinahe in eine handfeste Keilerei aus. Was war passiert? Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, stürmte Cardi B auf ihre Rivalin zu, um sie aufgrund von angeblich verbreiteten Lügen zur Rede zu stellen.

Wie auf einem Video zu sehen ist, lässt die Security Cardi B allerdings nicht durch, was diese kurzerhand zum Anlass nimmt, einen ihrer Schuhe nach Nicki Minaj zu werfen. Kurze Zeit später verließ Cardi B die Veranstaltung der Zeitschrift "Harper's Bazaar" barfuß und mit einer Beule am Kopf. Angeblich soll sie in dem entstandenen Handgemenge den Ellenbogen eines Sicherheitsmitarbeiters abbekommen haben.

In einem Instagram-Post thematisierte Cardi B wenig später offensichtlich den Vorfall, ohne jedoch den Namen von Minaj zu nennen. Darin heißt es, dass ihr generell Beleidigungen nichts ausmachen würden und sie alles über sich ergehen lasse. Wenn allerdings ihr Kind und ihre Eigenschaften als Mutter in ein schlechtes Licht gerückt werden, könne sie das nicht auf sich sitzen lassen. Cardi B brachte im Juni ihre erste Tochter auf die Welt, Vater des Kindes ist ihr Ehemann und Rap-Kollege Offset (26, "Without Warning").