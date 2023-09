Cardigan-Trends: So stylish sind die Strickjacken in diesem Jahr

von Hannah Leonhard Cardigans sind echte Allrounder im Kleiderschrank. Ob im Sommer, Herbst, Winter oder Frühling, die beliebten Strickjacken sind wandelbar und sehr stylish. Fünf Trends für das Jahr 2023.

Sängerin Taylor Swift besingt ihn sogar in einem ihrer Songs mit dem Titel "Cardigan" — und auch Modefans können ein Loblied auf das beliebte Kleidungsstück singen. Cardigan meint im Deutschen eine Strickjacke und diese hängt wahrscheinlich in fast jedem Kleiderschrank. Die Jacke aus Strick ist vielseitig, nicht nur was Farbe, Form und Material betrifft, sondern auch in Bezug auf die verschiedenen Jahreszeiten. Im Sommer kann ein Cardigan in lauen Sommernächten wärmen und im Herbst komplettiert er den beliebten Lagenlook. Jetzt denken Sie vielleicht, eine Strickjacke sei ein alter Hut, aber eben dann überrascht der Cardigan und kommt mit neuen Trends für das Jahr 2023 um die Ecke. Inspiration finden Sie hier.

Cropped-Cardigan 2023 im Trend

Cropped-Cardigans verfügen über einen verkürzten Saum. Das verleiht dem Klassiker Strickjacke etwas Modernes. Der kurze Cardigan eignet sich gut für die Kombination mit Highwaist-Jeans oder Röcken. Lingerie-Top dazu und schon sitzt der lässige Look. Übrigens können Sie Cropped-Cardigans sowohl offen als auch zugeknöpft tragen.

Trend 2023: Oversize-Cardigan

Oversize-Strickjacken gehören nicht erst 2023 zu den Cardigan-Trends. Die weite und lockere Version der Jacke ist bequem und kann perfekt über anderen Schichten getragen werden. Oversize-Cardigans können Sie deshalb gut im Winter tragen, wenn der Style angenehm warm sein soll.

Cardigan mit Puffärmeln 2023 im Trend

Apropos zugeknöpft, Cardigans mit Puffärmeln sind ideal, um sie geschlossen zu tragen. So kommen die schönen, weiten Ärmel der Strickjacke zur Geltung und schmeicheln den Schultern. Puffärmel oder auch Ballonärmel sind Ärmel an Kleidungsstücken, die weit und voluminös sind. Weil die Ärmel bereits ausladend sind, kombinieren Sie dazu am besten schmal geschnittene Hosen oder Röcke. Auch Kleider sind möglich.

Cardigans mit Gürtel im Trend 2023

So lässig wie die Weite des Oversize-Cardigans, so elegant wirken Cardigans mit Gürtel. Dank eines Gürtels können Sie die Strickjacke an der Taille enger binden und zaubern somit leicht eine schöne Taille. Cardigans mit Gürtel gibt es sowohl in lang als auch in kurz — als Cropped-Version.

Trend 2023: Bunte Cardigans

Geht es auf den Winter zu, wirkt die Welt meist etwas farbloser. Kein Wunder, verlieren doch alle Bäume ihre Blätter und Regen und Schnee prägen das Wetter. Mode setzt dieser Tristesse etwas entgegen: bunte Cardigans mit Streifen und Applikationen. Angesagt sind schöne Lilatöne wie Lavendel. Welche Farbe Sie letztlich präferieren, ist ganz gleich, Hauptsache es geht farbenfroh zu.

