Sarah Jessica Parker setzte in den 90er Jahren mit ihrer "Sex and the City"-Rolle Modetrends.

Der Exposed-Bra-Trend kommt zurück: Ein gewagter Style, einst von Carrie Bradshaw inszeniert, erobert jetzt wieder die Mode-Welt.

Der modische Einfluss der 90er Jahre feiert bei der jungen Generation Z immer noch ein beeindruckendes Comeback. Ein Trend, der uns dabei vermutlich ins neue Jahr begleiten wird, ist der Exposed Bra - der sichtbare BH. Populär gemacht hat ihn niemand Geringeres als Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 58) aus der TV-Serie "Sex and the City" in den 90er Jahren. Der unter der Kleidung hervorblitzende BH, der einst als gewagt galt, wird jetzt (wieder) zum Fashion-Statement.

Der BH wird selbstbewusst in Szene gesetzt

In den 90ern prägte Carrie Bradshaw die Mode mit ihrem einzigartigen Stil. Eines ihrer Markenzeichen? Looks, bei denen der BH deutlich sichtbar ist. Statt ihn zu verbergen, integrierte sie ihn als zentrales Element ihrer Outfits. Mithilfe von durchsichtigen Blusen, aber auch knappen, tief ausgeschnittenen Tops und Kleidern setzte die Serien-Modeikone ihre BHs selbstbewusst in Szene.

Dieses Selbstbewusstsein kommt auch im Jahr 2023 gut an: Junge Fashionistas greifen den Trend auf Social-Media auf und verleihen ihm eine zeitgemäße Note. Doch nicht nur Gen Z hat den Trend für sich entdeckt. Modelabels wie Prada haben den Exposed-Bra-Style ebenfalls in ihre aktuellen Kollektionen integriert.

Das heißt, nicht nur junge Influencerinnen wie Hailey Bieber (26) präsentieren auf Instagram deutlich sichtbar ihren BH. Auch altehrwürdige Hollywood-Stars wie Scarlett Johansson (38) zeigen sich auf dem roten Teppich in einer eleganten, zeitgemäßen Version des gewagten Styles.

Was alle Looks des Exposed-Bra-Trends gemeinsam haben: Egal wie und wo der BH im Outfit zum Vorschein kommt, anstatt ihn brav unter der Kleidung zu verstecken, wird er als eigenständiges Modeelement hervorgehoben. Ein Trend ganz nach dem Geschmack von Carrie Bradshaw: Denn er lädt dazu ein, mit Mode zu experimentieren und mit gewagten Looks die Blicke auf sich zu ziehen.